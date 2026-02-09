Exige sector minero fortalecer investigaciones y seguridad tras desaparición de trabajadores

El sector minero nacional lamentó la confirmación del deceso de sus compañeros mineros privados de la libertad y exigió el fortalecimiento de las investigaciones y la garantía de seguridad.

Tras conocer que las autoridades localizaron sin vida a tres de los 10 trabajadores mineros privados de su libertad en el municipio Concordia, Sinaloa, representantes del sector dieron su pesar a las familias de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández.

Los colaboradores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp. fueron privados de la libertad junto con otros mineros el pasado 23 de enero.

“Ante la gravedad de esta situación, el sector minero unido fija una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia. Es inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada.

“Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, expusieron las organización del sector en un comunicado.

Pidieron que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de los demás compañeros desaparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias.

“Seguiremos acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del País.

“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, señalaron 12 organismos que representan al sector, entre ellas los Cámara Minera de México.

En tanto, la empresa Vizsla Silver informó que ha sido notificada por algunas familias de la situación y que espera la confirmación de las autoridades mexicanas.

“Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia.

“Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias”, dijo la empresa en un comunicado por separado.