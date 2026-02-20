Experto advierte que el crimen organizado ya no respeta códigos y por eso la violencia ha alcanzado a la niñez

México
/ 20 febrero 2026
    Señalan que antes los grupos criminales tenían códigos de no atacar mujeres, niños y personas de la tercera edad, “pero vemos que eso ya no lo respetan”. CUARTOSCURO

Explican que, en ocasiones, los menores son víctimas de daño colateral, en otras porque son reclutados por el crimen organizado, y en otros casos son tácticas para calentar la plaza

La violencia que alcanza a la niñez en diversas regiones del país “es lo peor que puede haber”, pues los grupos armados ya no respetan códigos, señaló el especialista en seguridad pública, David Saucedo.

El experto describió tres hipótesis sobre esta violencia. Explicó que, en ocasiones, los menores son víctimas de daño colateral, en otras porque son reclutados por el crimen organizado, y en otros casos son tácticas para calentar la plaza a un grupo rival, “con un acto verdaderamente atroz”.

En el primer supuesto, las infancias no son el blanco, no son el objetivo de estos ataques, “ni en San Pancho [San Francisco del Rincón] ni en Acapulco”; más bien fue lo que se le llama “daño colateral”.

Señaló que antes los grupos criminales tenían códigos de no atacar mujeres, niños y personas de la tercera edad, “pero vemos que eso ya no lo respetan”.

La segunda hipótesis es el ataque focalizado contra menores que pudieran haber estado vinculados a actividad delictiva y grupos criminales toman la determinación de darles el tratamiento como si fueran adultos, es decir, “aplicar esta estrategia de exterminio”.

La tercera vertiente, “que es todavía peor, por si pudiera haber algo peor todavía, es que se trate de actos de narcoterrorismo”, como “calentar la plaza” al grupo rival.

Durante 2025, en el país se registraron 609 homicidios con arma de fuego de menores de entre 0 y 17 años, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Los estados con más casos fueron Guanajuato, con 90; Michoacán, con 64, y Sinaloa, con 55.

Crimen Organizado
Narcoviolencia

