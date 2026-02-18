Tiroteo contra familias en parque de Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; ocho son niños

/ 18 febrero 2026
    Tiroteo contra familias en parque de Guanajuato deja un muerto y 10 heridos; ocho son niños
    la FGE afirmó que su objetivo es identificar y llevar ante la justicia a los responsables. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Fiscalía de Guanajuato informó que ya integra la carpeta, mientras autoridades estatales y municipales anunciaron coordinación de seguridad

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.- Un hombre murió y 10 personas resultaron heridas, entre ellas ocho niños, durante un ataque armado registrado la noche del martes en un parque vecinal de la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, informaron autoridades.

De acuerdo con los reportes, hombres armados dispararon contra un grupo de personas —incluidos menores— que convivía en el parque ubicado en la calle 5 de Mayo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que en el ataque murió una persona y reportó 10 lesionados; por su parte, el gobierno municipal precisó que ocho de los heridos son niños.

Sobre la atención médica, se indicó que los lesionados fueron trasladados a hospitales; seis fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados.

La Fiscalía señaló que, tras el ataque, desplegó equipos ministeriales, periciales y de investigación para procesar el lugar, recolectar indicios e integrar la carpeta correspondiente. Añadió que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, la Policía Municipal y fuerzas federales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En pronunciamientos oficiales, la FGE afirmó que su objetivo es identificar y llevar ante la justicia a los responsables, y sostuvo que se investigará con rigor para evitar impunidad.

La gobernadora Libia García Muñoz Ledo condenó lo ocurrido y dijo que instruyó a las áreas de seguridad y salud a brindar atención y acompañamiento a las familias afectadas; además, adelantó una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento al caso y reforzar la seguridad en la zona.

El ataque se reporta en un contexto de violencia persistente en distintos municipios de Guanajuato, donde autoridades estatales y federales han desplegado operativos de seguridad ante hechos de alto impacto. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

