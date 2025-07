Expertos advierten sobre los peligros de la baja aplicación de vacunas

Expertos en salud estimaron que las bajas cifras de vacunación representan un fracaso del gobierno federal, y es muy peligroso que haya coberturas tan bajas, dejando a más personas sin el paquete completo de vacunas, y que se suman a los rezagados que no fueron vacunados en administraciones pasadas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado Éctor Jaime Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señaló que el plan sectorial de salud debe establecer que 95 de cada 100 niños que nacen al año deben tener todo su paquete de vacunas completas; sin embargo, las metas de la Secretaría de Salud (Ssa) no se basan en un censo nominal, es decir, tener los datos exactos de cuáles vacunas necesita cada niño, y con base en ello, comprarlas.

TE PUEDE INTERESAR: Niega Peña Nieto sobornos de empresarios israelíes vinculados a Pegasus

‘Claramente no tienen un censo nominal. Entonces, cuánto dice el secretario que vacunaron contra su meta, es que no tienen un censo nominal, no saben con nombre y con apellido a quién están vacunando’, refirió.

Denunció que la Ssa no ha puesto en marcha un programa de regularización para vacunar a todos los niños rezagados que no fueron inmunizados en años anteriores por la falta de vacunas.

‘Había un millón 300 mil niños en 2022 que no fueron vacunados, había como un millón 100 mil en 2023, son muchos millones de vacunas para que me digan que rebasamos la meta, que fue hecha sólo para un año. No están haciendo campañas para vacunar a todos aquellos que no tienen su paquete completo’, insistió.

Agregó que fue un fracaso la vacunación contra Covid-19 en la Campaña Invernal de Vacunación, debido a que se utilizaron las vacunas Abdala y Sputnik, que no protegen contra las variantes que circulan actualmente de Covid-19. Y que si la meta era vacunar a 22 millones de personas, y ya se habían comprado los biológicos, al utilizar apenas 6 millones, ‘es medicamento perdido y se tiene que tirar’.

‘Es un fracaso absoluto de la Secretaría de Salud, porque no basta con decir: ahí está la vacuna, sino que tienen que darle la confianza a la población (...)’, señaló el diputado.

Al respecto, el doctor Jaime Sepúlveda, coordinador de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, advirtió en declaraciones al Gran Diario de México que existe una baja cobertura de vacunación, desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y “de una manera muy preocupante” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ha provocado una epidemia por contagios de sarampión y tosferina.

Además, se corre el riesgo de ‘la posible reintroducción de la poliomielitis y otras enfermedades que ya habíamos eliminado de México hace muchísimos años’.

‘Estoy muy preocupado por la actual epidemia de sarampión y tosferina. Estoy preocupado por las bajas coberturas de vacunación (...) estamos hablando en realidad de millones que se han ido acumulando sin haber tenido las vacunas de la infancia, y esto explica en buena medida que haya esta enorme epidemia en el territorio nacional’, explicó.

Alertó que el número de contagios de sarampión y tosferina podría ser mayor: ‘yo creo que existe un subregistro importante de la verdadera magnitud del problema, tanto de casos como de defunciones’.

‘Hablando del resto de las otras vacunas, hay que volver a tener las coberturas universales que llegamos a tener con el doctor Jesús Kumate (secretario de Salud entre 1988 y 1994). En su administración, llegamos a coberturas de 94% de todas las vacunas para todos los niños mexicanos, ese es al tipo de meta que tenemos que aspirar’, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: México, omiso en responder a las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el caso de la vacunación contra Covid-19, el doctor Sepúlveda hizo un llamado al gobierno federal para que adquiera vacunas actualizadas contra las variantes de coronavirus que circulan actualmente; y deje de utilizar Abdalá y Sputnik porque ‘no son vacunas eficaces (...) más bien respondieron a una cuestión de tipo político de ayuda a Cuba’.