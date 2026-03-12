Explica Mario Delgado por qué México considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO- En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias AFP, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado precisó que actualmente se está analizando si México limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, esto con el propósito de proteger su salud mental; esta medida sería siguiendo el ejemplo de países tales como Australia.

Este interés por considerar limitar su uso, sucede en un contexto en el que hay una creciente preocupación internacional debido al impacto de estas plataformas digitales en los menores, por lo que las autoridades mexicanas tomaron la decisión de abrir un periodo de consultas con diferentes actores sociales, mismas que deberán por dar una serie de propuestas de regulación para junio.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum propone debate nacional sobre redes sociales y niños

En el mes de diciembre del año pasado, Australia se convirtió en en el primer país del mundo en imponer un veto al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años; así mismo en el mes de enero del año en curso, los diputados franceses dieron luz verde a la misma prohibición para los menores de 15 años, no obstante aún debe ser ratificada el Senado. Actualmente España, Dinamarca e Indonesia están estudiando imponer restricciones similares.

En opinión de Delgado es “el Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto”, haciendo referencia a las compañías que operan las redes sociales pero que no regulan sus contenidos.

“A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas”, prosigue el secretario de Educación Pública.

Consultada por la AFP, TikTok se refirió sus “esfuerzos” dirigidos a imposibilitar que los niños usen su plataforma. “Los menores de 13 años no deben estar en redes sociales y TikTok no permite cuentas por debajo de esa edad”, detalló a través de un correo electrónico.

AFP indica que de acuerdo a TikTok “las cuentas de adolescentes, entre 13 y 17 años, cuentan con más de 50 configuraciones automáticas de seguridad, privacidad y protección, algunas activadas por defecto, además de controles parentales”.

AFP detalla que “Meta (matriz de Facebook e Instagram) también exige que sus usuarios tengan al menos 13 años y aplica medidas similares a TikTok, como cuentas específicas para adolescentes. Ambas, sin embargo, enfrentan críticas por las dificultades de implementar estos controles de forma efectiva”.

Delgado explicó a AFP que es un deber del Estado mexicano delimitar cuáles son los riesgos a los que se exponen los estudiantes, en específico, debido a muchas redes se convirtieron en espacios “descontrolados” en donde pueden encontrare con contenidos violentos o pornográficos y “se ejerce el ciberacoso”.