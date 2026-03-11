Sheinbaum propone debate nacional sobre redes sociales y niños

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria afirmó que la discusión debe involucrar a distintos sectores de la sociedad, desde familias y escuelas hasta legisladores , debido al creciente papel que las plataformas digitales ocupan en la vida cotidiana.

El uso cotidiano de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes abrió un nuevo debate en el ámbito público. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México necesita reflexionar sobre el impacto que estas plataformas tienen en la vida de los menores.

“Es un tema que debe debatirse en la sociedad mexicana”, expresó la presidenta al referirse al uso de redes sociales en menores, especialmente en un contexto donde la tecnología y el acceso a internet avanzan con rapidez.

SALUD EMOCIONAL Y TIEMPO EN INTERNET

Uno de los puntos que motivan esta discusión es el posible impacto que el uso prolongado de plataformas digitales puede tener en la salud emocional de niñas y niños.

Sheinbaum mencionó que diversos estudios han señalado que la exposición constante a redes sociales podría generar ansiedad, estrés o presión social, especialmente entre menores que aún se encuentran en etapas de desarrollo.

El planteamiento, aclaró, no busca limitar derechos ni promover censura, sino analizar el fenómeno desde distintas perspectivas. “No se trata de restringir la libertad de expresión, sino de reflexionar sobre el uso de las plataformas”, explicó.

Datos curiosos sobre el uso de redes sociales en jóvenes:

• La mayoría de los adolescentes accede a internet desde teléfonos inteligentes

• Muchas plataformas digitales cuentan con edad mínima de registro de 13 años

• El tiempo promedio de conexión diaria entre jóvenes puede superar varias horas al día

UN DEBATE QUE YA OCURRE EN OTROS PAÍSES

La presidenta señaló que la discusión sobre redes sociales y menores no es exclusiva de México. Diversos países han comenzado a analizar posibles regulaciones, así como estrategias educativas para fomentar un uso responsable de la tecnología.

En ese contexto, Sheinbaum consideró que el país puede abordar el tema de forma abierta, sin que la conversación sea interpretada automáticamente como un intento de restringir libertades.

El debate también ocurre en paralelo al crecimiento de nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, que están transformando la forma en que se genera y consume contenido digital.

“Es importante discutirlo con seriedad, porque es parte de la vida cotidiana de millones de personas”, señaló la mandataria al explicar que la conversación debe incluir distintos enfoques sociales y educativos.

VIOLENCIA DIGITAL Y RETOS EN INTERNET

Otro de los aspectos que la presidenta mencionó es la necesidad de analizar la violencia verbal y el acoso en internet, fenómenos que han crecido junto con el uso de redes sociales.

El debate también incluye la manera en que las autoridades deben actuar cuando existen resoluciones judiciales relacionadas con redes sociales que no se cumplen, especialmente en casos vinculados con violencia digital.

Entre los temas que podrían discutirse en este proceso se encuentran:

• El impacto del ciberacoso en jóvenes

• La violencia contra mujeres en plataformas digitales

• El cumplimiento de decisiones judiciales en internet

• La responsabilidad de empresas tecnológicas y usuarios

Sheinbaum subrayó que el análisis debe ser integral y considerar el contexto social en el que se desarrollan las interacciones digitales.

“Tenemos que discutir cómo queremos que funcionen las redes sociales en nuestra sociedad”, expresó, al insistir en que el fenómeno de la comunicación digital exige una reflexión colectiva sobre sus efectos y responsabilidades.