Tráiler de doble remolque cargado de pacas de cartón se incendia en la Carretera a Saltillo

Un tráiler de doble remolque cargado con pacas de cartón se incendió sobre la Carretera a Saltillo, ocasionando una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, este sábado.

Los hechos se registraron esta mañana en el kilómetro 6 de la mencionada vía, a la altura del ayuntamiento de Santa Catarina.

La dependencia estatal compartió que a su arribo confirmaron el siniestro en la unidad de doble remolque, la cual aparentemente presentó una falla en los frenos y al colisionar comenzó el incendio.

El conductor de la unidad tomó la rampa de emergencia, pero a pesar de eso quedó en un barranco.

TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

La unidad, que salió de Ciudad Juárez, es un tráiler azul con blanco, placas de circulación 68-G-31, el cual era conducido por Rogelio Reyes Sánchez, quien resultó ileso.

El sitio quedó a cargo de elementos de la Guardia Nacional.