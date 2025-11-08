Tráiler de doble remolque cargado de pacas de cartón se incendia en la Carretera a Saltillo
Elementos de Protección Civil informaron que el siniestro ocurrió por una falla en los frenos del tráiler
Un tráiler de doble remolque cargado con pacas de cartón se incendió sobre la Carretera a Saltillo, ocasionando una intensa movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, este sábado.
Los hechos se registraron esta mañana en el kilómetro 6 de la mencionada vía, a la altura del ayuntamiento de Santa Catarina.
La dependencia estatal compartió que a su arribo confirmaron el siniestro en la unidad de doble remolque, la cual aparentemente presentó una falla en los frenos y al colisionar comenzó el incendio.
El conductor de la unidad tomó la rampa de emergencia, pero a pesar de eso quedó en un barranco.
La unidad, que salió de Ciudad Juárez, es un tráiler azul con blanco, placas de circulación 68-G-31, el cual era conducido por Rogelio Reyes Sánchez, quien resultó ileso.
El sitio quedó a cargo de elementos de la Guardia Nacional.