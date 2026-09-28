Explosión de pirotecnia en Ixtapaluca deja al menos 13 heridos en fiesta patronal
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Un torito de fuego se salió de control en San Jerónimo Cuatro Vientos, Edomex; reportan a varias personas en estado delicado.
Una fiesta patronal terminó en emergencia la noche de este domingo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Un accidente con fuegos artificiales dejó un saldo de al menos 13 personas lesionadas, entre las cuales se encuentran adultos y menores de edad con reporte de salud delicada.
El estallido ocurrió durante los festejos religiosos en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos. De acuerdo con las primeras versiones de testigos, la estructura de un pirotécnico conocido como ”torito” se salió de control mientras bailaba cerca de la multitud, lo que provocó que la pólvora saliera disparada hacia los asistentes.
El accidente se desencadenó cuando una chispa alcanzó el resto del material explosivo que llevaba la estructura. La falla no dio tiempo a los vecinos de correr ni de ponerse a salvo en la vía pública.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que la pirotecnia comenzó a sacar chispas de forma irregular. Segundos después, una nube densa de humo y múltiples detonaciones repentinas causaron pánico entre las familias que presenciaban la música de banda en vivo.
SE ATENDIÓ A LOS LESIONADOS
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca arribaron a la zona para brindar los primeros auxilios a las víctimas. Las autoridades confirmaron que la mayoría de los heridos presentan quemaduras de primer y segundo grado.
Varios de los afectados con quemaduras graves fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Otros asistentes prefirieron llevar a sus familiares por sus propios medios a clínicas cercanas debido a la desesperación de la emergencia.
AUTORIDADES INVESTIGA EL PERMISO DEL EVENTO
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para deslindar responsabilidades sobre el manejo de la pólvora. El objetivo es determinar si los organizadores contaban con los permisos y las medidas de seguridad necesarias para quemar pirotecnia en la calle.
Hasta el momento, la zona se encuentra resguardada por elementos de la policía municipal mientras continúan las revisiones en el lugar de los hechos.