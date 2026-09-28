Sheinbaum ordena intervenir en Morelos tras violencia y asesinato de estudiantes de la UAEM

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la intervención inmediata del Gabinete de Seguridad Federal en Morelos. La medida responde al aumento de la violencia y al asesinato de varios jóvenes universitarios en la entidad durante los últimos días.

El Gobierno de México enviará refuerzos de seguridad al municipio de Cuautla. Asimismo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana coordinarán operativos para frenar los delitos en Cuernavaca.

”Es muy lamentable y triste, son varios estudiantes que han perdido la vida”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La mandataria confirmó que mantendrá comunicación directa con la gobernadora del estado, la rectoría de la UAEM y las comunidades estudiantiles.