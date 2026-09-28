Sheinbaum ordena intervenir en Morelos tras violencia y asesinato de estudiantes de la UAEM

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    Sheinbaum ordena intervenir en Morelos tras violencia y asesinato de estudiantes de la UAEM
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional. CUARTOSCURO

La presidenta confirmó refuerzos de seguridad en Cuautla y coordinará acciones con Segob tras ola de homicidios.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la intervención inmediata del Gabinete de Seguridad Federal en Morelos. La medida responde al aumento de la violencia y al asesinato de varios jóvenes universitarios en la entidad durante los últimos días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-funeraria-y-semefo-de-iguala-con-desaparicion-de-normalistas-hay-siete-detenidos-segob-HB23777303

El Gobierno de México enviará refuerzos de seguridad al municipio de Cuautla. Asimismo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana coordinarán operativos para frenar los delitos en Cuernavaca.

”Es muy lamentable y triste, son varios estudiantes que han perdido la vida”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La mandataria confirmó que mantendrá comunicación directa con la gobernadora del estado, la rectoría de la UAEM y las comunidades estudiantiles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marcha-del-28s-en-cdmx-mujeres-exigen-despenalizacion-del-aborto-en-7-estados-OB23778644

ÚLTIMO ATAQUE ARMADO DEJÓ SIN VIDA A DOS JÓVENES

Dos alumnos de la Preparatoria 2 de la UAEM fueron asesinados a balazos en Cuernavaca el pasado fin de semana. Este ataque armada ocurrió en la colonia Chulavista y cobró la vida de dos menores de 17 años.

La comunidad universitaria exige justicia y garantías de seguridad ante los recientes crímenes. Este hecho se suma al feminicidio de una estudiante de intercambio reportado semanas atrás, lo que desató protestas de alumnos y autoridades educativas en la entidad.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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