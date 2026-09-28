Apuesta Morena por Jasmine Bugarín, del PVEM, como coordinadora en Nayarit

CDMX.- Morena dio un giro al ceder la próxima candidatura al gobierno de Nayarit a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al designar a la senadora con licencia Jasmine Bugarín, como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación”.

Según fuentes oficiales del partido guinda, la originaria del Municipio de La Yesca será desde hoy la virtual precandidata y candidata de la alianza, que termina por complementar el Partido del Trabajo (PT).