Apuesta Morena por Jasmine Bugarín, del PVEM, como coordinadora en Nayarit
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La originaria del Municipio de La Yesca será desde hoy la virtual precandidata y candidata de la alianza,
CDMX.- Morena dio un giro al ceder la próxima candidatura al gobierno de Nayarit a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al designar a la senadora con licencia Jasmine Bugarín, como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación”.
Según fuentes oficiales del partido guinda, la originaria del Municipio de La Yesca será desde hoy la virtual precandidata y candidata de la alianza, que termina por complementar el Partido del Trabajo (PT).
De esta manera se quedan en el proceso la Alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, muy cercana al expresidente López Obrador.
¿QUIÉN ES JASMINE BUGARÍN, DESIGNADA COORDINADORA EN NAYARIT?
Jasmine Bugarín inició su trayectoria política en el PRI, partido en el cual se desempeñó como consejera política nacional y a su vez dirigió el Frente Juvenil Revolucionario en el municipio de La Yesca.
En el año 2019 decide renunciar al tricolor para integrarse a las filas del Partido Verde, en donde asumió la dirigencia estatal. Bajo estas siglas se convirtió en diputada federal y también se desempeñó como Secretaria de la Mesa Directiva.