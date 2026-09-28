Apuesta Morena por Jasmine Bugarín, del PVEM, como coordinadora en Nayarit

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México
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    Apuesta Morena por Jasmine Bugarín, del PVEM, como coordinadora en Nayarit
    La Senadora con licencia inició su trayectoria política en el PRI. Cortesía

La originaria del Municipio de La Yesca será desde hoy la virtual precandidata y candidata de la alianza,

CDMX.- Morena dio un giro al ceder la próxima candidatura al gobierno de Nayarit a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al designar a la senadora con licencia Jasmine Bugarín, como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación”.

Según fuentes oficiales del partido guinda, la originaria del Municipio de La Yesca será desde hoy la virtual precandidata y candidata de la alianza, que termina por complementar el Partido del Trabajo (PT).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-lidera-perdidas-fiscales-por-subsidio-a-diesel-y-gasolinas-revela-estudio-IB23778617

De esta manera se quedan en el proceso la Alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, muy cercana al expresidente López Obrador.

¿QUIÉN ES JASMINE BUGARÍN, DESIGNADA COORDINADORA EN NAYARIT?

Jasmine Bugarín inició su trayectoria política en el PRI, partido en el cual se desempeñó como consejera política nacional y a su vez dirigió el Frente Juvenil Revolucionario en el municipio de La Yesca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-funeraria-y-semefo-de-iguala-con-desaparicion-de-normalistas-hay-siete-detenidos-segob-HB23777303

En el año 2019 decide renunciar al tricolor para integrarse a las filas del Partido Verde, en donde asumió la dirigencia estatal. Bajo estas siglas se convirtió en diputada federal y también se desempeñó como Secretaria de la Mesa Directiva.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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