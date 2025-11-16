Explosión de taquería por gas causó la muerte de tres personas en Mazatlán

Se reportó una explosión en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El incidente ocurrió en la noche del 15 de noviembre.

El incidente ocurrió en una taquería, ubicada en la Avenida del Mar. De acuerdo con la información de los bomberos locales, la Cruz Roja y Protección Civil, la explosión ocasionó lesionados en los transeúntes cercanos al malecón.

Sin embargo, en el interior del inmueble fueron halladas tres personas sin vida y una cuarta con lesiones de gravedad, la cual fue trasladada al hospital más cercano.

Aunque se reportó un incendio, los bomberos lograron controlar la situación. Medios locales informaron que la explosión fue provocada, presuntamente, por un desperfecto en la instalación de gas en el restaurante.

Se reportó que dentro de la taquería se hallaron 3 tanques de gas LP, uno de los cuales estaba destruido.