Explosión de taquería por gas causó la muerte de tres personas en Mazatlán

México
/ 16 noviembre 2025
Ante el incidente, bomberos locales acudieron para retener el esparcimiento del fuego

Se reportó una explosión en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El incidente ocurrió en la noche del 15 de noviembre.

El incidente ocurrió en una taquería, ubicada en la Avenida del Mar. De acuerdo con la información de los bomberos locales, la Cruz Roja y Protección Civil, la explosión ocasionó lesionados en los transeúntes cercanos al malecón.

Sin embargo, en el interior del inmueble fueron halladas tres personas sin vida y una cuarta con lesiones de gravedad, la cual fue trasladada al hospital más cercano.

Aunque se reportó un incendio, los bomberos lograron controlar la situación. Medios locales informaron que la explosión fue provocada, presuntamente, por un desperfecto en la instalación de gas en el restaurante.

Se reportó que dentro de la taquería se hallaron 3 tanques de gas LP, uno de los cuales estaba destruido.

Temas


Accidentes
Gas Lp
incendios

Localizaciones


Mazatlán

Organizaciones


Protección Civil
Cruz Roja

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

