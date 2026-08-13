Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 13 personas lesionadas

Un incendio registrado en un restaurante de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma de la Ciudad de México, derivó en una deflagración por acumulación de gas que dejó 13 personas lesionadas, entre ellas integrantes de los equipos de emergencia. La emergencia ocurrió la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, en el inmueble ubicado en Álvaro Obregón 21-1, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las autoridades, el fuego comenzó en la campana de cocina del establecimiento.

BOMBEROS ATENDÍAN INCENDIO CUANDO OCURRIÓ LA DEFLAGRACIÓN Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al restaurante y controlaron el incendio. Posteriormente se registró una deflagración provocada por acumulación de gas, cuya onda expansiva alcanzó a integrantes de los cuerpos de emergencia. Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que el incidente dejó 13 personas lesionadas. “Seis de ellos bomberos, dos personas de Protección Civil y un elemento de la SSC, quienes ya fueron trasladados al hospital para recibir atención médica”, detalló. La emergencia movilizó a bomberos, dos policías auxiliares y dos elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

EVACÚAN A 80 PERSONAS DE EDIFICIOS CERCANOS Como medida preventiva, alrededor de 80 personas fueron evacuadas de edificios cercanos mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de atención y descartaban riesgos adicionales. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó inicialmente que el incendio se había originado en una campana de cocina y que había sido controlado. “Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato. “El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor”, publicó. Horas después, la alcaldesa señaló que los equipos de emergencia permanecían en la zona para dar seguimiento a las personas afectadas. “Aquí seguimos pendientes de ustedes. Nuestros equipos permanecen en el lugar, coordinados con los cuerpos de emergencia y dando seguimiento a las personas afectadas”, escribió. REPORTAN ESTABLES A LOS 13 LESIONADOS Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que nueve bomberos resultaron afectados con quemaduras de primer grado y fueron trasladados al Hospital San Ángel Inn. Dos policías auxiliares fueron llevados al Hospital Álvaro Obregón, mientras que dos elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía Cuauhtémoc fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero. La funcionaria señaló que las 13 personas se encontraban estables y que, hasta ese momento, no se habían reportado lesiones de gravedad.

PROTECCIÓN CIVIL REVISA POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES Personal de Protección Civil realizó una revisión piso por piso en el edificio para determinar si la deflagración había provocado afectaciones estructurales. En un primer balance, la SGIRPC informó que no se detectaron daños mayores en la estructura del inmueble. Hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó la acumulación de gas y la posterior deflagración. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas del incidente.