Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 13 personas lesionadas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 13 personas lesionadas
    Una deflagración por acumulación de gas dejó 13 lesionados durante la atención de un incendio en un restaurante de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Captura de pantalla

Una explosión por acumulación de gas dejó 13 lesionados, incluidos bomberos, policías y personal de Protección Civil, tras un incendio en la colonia Roma

Un incendio registrado en un restaurante de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma de la Ciudad de México, derivó en una deflagración por acumulación de gas que dejó 13 personas lesionadas, entre ellas integrantes de los equipos de emergencia.

La emergencia ocurrió la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, en el inmueble ubicado en Álvaro Obregón 21-1, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las autoridades, el fuego comenzó en la campana de cocina del establecimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/falla-electrica-causa-incendio-que-deja-tres-lesionados-en-nl-NG22710296

BOMBEROS ATENDÍAN INCENDIO CUANDO OCURRIÓ LA DEFLAGRACIÓN

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al restaurante y controlaron el incendio. Posteriormente se registró una deflagración provocada por acumulación de gas, cuya onda expansiva alcanzó a integrantes de los cuerpos de emergencia.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que el incidente dejó 13 personas lesionadas.

“Seis de ellos bomberos, dos personas de Protección Civil y un elemento de la SSC, quienes ya fueron trasladados al hospital para recibir atención médica”, detalló.

La emergencia movilizó a bomberos, dos policías auxiliares y dos elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

EVACÚAN A 80 PERSONAS DE EDIFICIOS CERCANOS

Como medida preventiva, alrededor de 80 personas fueron evacuadas de edificios cercanos mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de atención y descartaban riesgos adicionales.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó inicialmente que el incendio se había originado en una campana de cocina y que había sido controlado.

“Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato.

“El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor”, publicó.

Horas después, la alcaldesa señaló que los equipos de emergencia permanecían en la zona para dar seguimiento a las personas afectadas.

“Aquí seguimos pendientes de ustedes. Nuestros equipos permanecen en el lugar, coordinados con los cuerpos de emergencia y dando seguimiento a las personas afectadas”, escribió.

REPORTAN ESTABLES A LOS 13 LESIONADOS

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que nueve bomberos resultaron afectados con quemaduras de primer grado y fueron trasladados al Hospital San Ángel Inn.

Dos policías auxiliares fueron llevados al Hospital Álvaro Obregón, mientras que dos elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía Cuauhtémoc fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero.

La funcionaria señaló que las 13 personas se encontraban estables y que, hasta ese momento, no se habían reportado lesiones de gravedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/evacuan-a-174-alumnos-por-incendio-en-colegio-de-torreon-FO22792887

PROTECCIÓN CIVIL REVISA POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES

Personal de Protección Civil realizó una revisión piso por piso en el edificio para determinar si la deflagración había provocado afectaciones estructurales.

En un primer balance, la SGIRPC informó que no se detectaron daños mayores en la estructura del inmueble.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó la acumulación de gas y la posterior deflagración. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas del incidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
incendios

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso