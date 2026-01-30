Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey

Un hombre que acudió a realizarse una procedimiento estético perdió la vida durante la cirugía, en Monterrey.

Los hechos se registraron este viernes en el inmueble que se ubica en la calle Belisario Domínguez, en la colonia Obispado, en la capital del estado.

La Fiscalía General de Justicia confirmó los hechos en los que perdió la vida un hombre, de 57 años, de identidad protegida con las siglas R.J.T.

La causa de la muerte está a reserva de la autopsia. Hasta el momento se conoce que ingresó a la clínica para un procedimiento estético y durante el proceso de la operación sus signos vitales se tornaron irregulares y cayó en paro.

A pesar de que se realizaron maniobras de RCP y se preparaba su traslado a un hospital pata su atención médica, ya no se pudo hacer nada.

Aunque la Fiscalía estatal no especificó el procedimiento estético, trascendió que se trataba de una cirugía en la nariz.