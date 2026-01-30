Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey

México
/ 30 enero 2026
    Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
    La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León Foto: Aracely Chantaka

La Fiscalía de Nuevo León investiga la muerte de un hombre de 57 años ocurrida durante un procedimiento estético en una clínica

Un hombre que acudió a realizarse una procedimiento estético perdió la vida durante la cirugía, en Monterrey.

Los hechos se registraron este viernes en el inmueble que se ubica en la calle Belisario Domínguez, en la colonia Obispado, en la capital del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de menor de 2 años en hospital privado, en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia confirmó los hechos en los que perdió la vida un hombre, de 57 años, de identidad protegida con las siglas R.J.T.

La causa de la muerte está a reserva de la autopsia. Hasta el momento se conoce que ingresó a la clínica para un procedimiento estético y durante el proceso de la operación sus signos vitales se tornaron irregulares y cayó en paro.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: cirujano estético rechaza acusaciones de negligencia y alista defensa legal

A pesar de que se realizaron maniobras de RCP y se preparaba su traslado a un hospital pata su atención médica, ya no se pudo hacer nada.

Aunque la Fiscalía estatal no especificó el procedimiento estético, trascendió que se trataba de una cirugía en la nariz.

