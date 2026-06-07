¡Ya lo vimos!... Ahora, ¿cuánto costarán los vehículos eléctricos Olinia?

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    ¡Ya lo vimos!... Ahora, ¿cuánto costarán los vehículos eléctricos Olinia?
    Presentación del vehículo Olinia, autos eléctricos desarrollados con la participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Cuarto oscuro

Se estima que los autos eléctricos de Olinia, hechos por México, estarán disponibles para el trimestre del 2027

El 7 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el auto eléctrico ‘Olinia’, hecho y diseñado por la industria y capacidad mexicana. Su desarrollo fue generado por instituciones públicas, como el IPN y el Tecnológico Nacional de México.

Sin embargo, una de las principales cuestiones que los espectadores, críticos e interesados han destacado sobre este nuevo proyecto de la administración de Sheinbaum, es el precio de los vehículos.

Durante la presentación, Rafael Garayoa, director técnico del proyecto, detalló que Olinia es un ‘vehículo amable, utilitario y hecho para servir’. La pregunta yace en: ¿cómo traduces eso en costos para los ciudadanos de México?

Según la presentación de Gobierno del 13 de mayo, sobre el proyecto de Olinia, los costos del vehículo electrónico serán ‘accesibles’. En ese mismo informe, se explicó que el precio podrá rondar entre 90 y 150 mil pesos, dependiendo del modelo y tipo de automóvil. Se estima que, con la intención de hacer el proyecto económico para la población, no superará la cuota de los 200 mil pesos.

Se ha detallado que su producción en masa comenzará para el 2027, supuestamente, estará disponible para su venta en el trimestre del mismo año. Las características destacadas del proyecto de Olinia son que será 100% eléctrico, bajo costo operativo; estará diseñado para cargarse con enchufe convencional doméstico y comercial; estará limitado a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por lo que su diseño tiene como objetivo los escenarios urbanos y comunitarios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/es-mejor-que-el-olinia-de-sheinbaum-tlaxcala-lanza-su-propio-auto-electrico-se-carga-con-el-sol-y-cuesta-menos-de-100-mil-pesos-DA21123356

Por el momento, se han presentado tres modalidades de los vehículos Olinias:

*) Movilidad personal: Un auto compacto y espacioso para el uso diario en ciudades, diseñado para trayectos como ir al trabajo o la escuela.

*) Movilidad del barrio: un vehículo similar a un carrito de golf, para espacios urbanos.

*) Última milla: vehículos adaptados para logística, como la entrega de mercancías y pequeñas empresas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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