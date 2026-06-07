¡Ya lo vimos!... Ahora, ¿cuánto costarán los vehículos eléctricos Olinia?

El 7 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el auto eléctrico ‘Olinia’, hecho y diseñado por la industria y capacidad mexicana. Su desarrollo fue generado por instituciones públicas, como el IPN y el Tecnológico Nacional de México. Sin embargo, una de las principales cuestiones que los espectadores, críticos e interesados han destacado sobre este nuevo proyecto de la administración de Sheinbaum, es el precio de los vehículos. Durante la presentación, Rafael Garayoa, director técnico del proyecto, detalló que Olinia es un ‘vehículo amable, utilitario y hecho para servir’. La pregunta yace en: ¿cómo traduces eso en costos para los ciudadanos de México?

Según la presentación de Gobierno del 13 de mayo, sobre el proyecto de Olinia, los costos del vehículo electrónico serán ‘accesibles’. En ese mismo informe, se explicó que el precio podrá rondar entre 90 y 150 mil pesos, dependiendo del modelo y tipo de automóvil. Se estima que, con la intención de hacer el proyecto económico para la población, no superará la cuota de los 200 mil pesos. Se ha detallado que su producción en masa comenzará para el 2027, supuestamente, estará disponible para su venta en el trimestre del mismo año. Las características destacadas del proyecto de Olinia son que será 100% eléctrico, bajo costo operativo; estará diseñado para cargarse con enchufe convencional doméstico y comercial; estará limitado a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por lo que su diseño tiene como objetivo los escenarios urbanos y comunitarios.

Por el momento, se han presentado tres modalidades de los vehículos Olinias: *) Movilidad personal: Un auto compacto y espacioso para el uso diario en ciudades, diseñado para trayectos como ir al trabajo o la escuela. *) Movilidad del barrio: un vehículo similar a un carrito de golf, para espacios urbanos. *) Última milla: vehículos adaptados para logística, como la entrega de mercancías y pequeñas empresas.

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