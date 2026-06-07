Se convertiría CNTE en ‘la enemiga de México’ si extiende plantón hasta el Mundial, advierte la Canaco CDMX

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    Se convertiría CNTE en ‘la enemiga de México’ si extiende plantón hasta el Mundial, advierte la Canaco CDMX
    Los bloqueos de cara a la justa deportiva generan un impacto de 50 millones de pesos en pérdidas diarias, informó la Coparmex. Cuartoscuro
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Patronales piden diferir sin recargos ni actualizaciones las contribuciones locales para las empresas afectadas

CDMX.- Líderes empresariales de la Ciudad de México ven con preocupación que se mantenga el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico hasta el inicio de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Si lo anterior sucede, la CNTE se convertiría en “la enemiga de México”, sentenció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco.

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En entrevista dijo que “boicotear un acontecimiento de talla mundial, donde la actividad económica del país se ve beneficiada, sería una traición a la patria”.

PÉRDIDAS DE 50 MDP DIARIOS

Por su parte, Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital, comentó que les preocupa la continuación de estos bloqueos de cara a la justa deportiva, ya que generan un impacto de 50 millones de pesos en pérdidas diarias.

Acotó que los más vulnerables son los pequeños y microempresarios, ya que cuando cierran, es muy poco probable que vuelvan a abrir. “No es que el comercio se vuelva a reabrir cuando se resuelva la manifestación; eso deja una secuela de la que nadie habla, la familia queda endeudada y tiene un impacto a largo plazo en sus vidas”, subrayó.

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En tanto, Ada Irma Cruz Villegas, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), sentenció que con el mundial en puerta se necesita un protocolo de orden. “Que se note la gobernabilidad y que haya certeza para quienes están generando empleos”.

Refirió que no es válido que aquellos que invierten su dinero se vean afectados por este tipo de conflictos, por lo que esperan que el gobierno local ayude a las unidades económicas que se han visto más dañadas.

DAÑOS Y PETICIONES

Cálculos de la Canaco indican que del 25 de mayo al 3 de junio se registraron pérdidas económicas por 405 millones 470 mil pesos debido a las marchas y bloqueos de la CNTE. Por lo tanto, líderes empresariales del G9 le solicitaron al gobierno de la capital extender facilidades fiscales a las empresas dañadas.

La medida más importante, según los voceros consultados, es la condonación o acreditamiento del Impuesto Sobre Nóminas de los días en que los negocios no pudieron operar con normalidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familiares-crean-album-de-desaparecidos-en-mexico-para-seguir-busqueda-en-el-mundial-MA21214967

También pidieron diferir sin recargos ni actualizaciones las contribuciones locales para las empresas afectadas; la cuantificación de daños económicos, con participación de las cámaras empresariales; así como implementar protocolos que garanticen corredores mínimos de movilidad y abastecimiento.En ese sentido, el presidente de la Canaco CDMX recordó que 4 mil 91 pequeñas y medianas empresas (pymes) resultaron afectadas, por lo que muchas de ellas no tienen ahorros para hacerle frente a estos cierres.

“No son grandes compañías que puedan soportar con sucursales de otros lados. “Son empresarios que abren las cortinas todos los días esperando poder vender para juntar para el pago de renta, luz, agua, Infonavit y los impuestos”, sentenció.

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