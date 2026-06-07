Fundadora de Naná publica carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija

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    Fundadora de Naná publica carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija

La fundadora de la institución enfatiza que no juzga ni culpabiliza a los padres del acusado por lo ocurrido

Ximena Céspedes, presidenta y fundadora de la Fundación Naná, publicó una carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija, Ana María Serrano Céspedes.

En el documento, la activista plantea una reflexión sobre la responsabilidad de los padres, el impacto de los procesos legales prolongados y convoca a los destinatarios a sumarse a la labor de prevención de la violencia de género.

https://vanguardia.com.mx/noticias/la-luz-al-final-del-tunel-se-llama-justicia-madre-de-anamariaserrano-alerta-sobre-posible-liberacion-del-presunto-feminicida-JI17790669

“Si pudiera hablar con los papás del presunto feminicida de mi hija Ana María, les diría que empatizo con el dolor por el que atraviesan con su hijo en la cárcel...”, así inicia la carta de Céspedes, inspirada después de haber visto un fragmento de la serie británica Accused (2012), donde una madre confronta a la progenitora del asesino de su hijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/investigan-violenta-muerte-de-mujer-en-allende-hay-un-hombre-bajo-custodia-HA21212500

“Ustedes pueden verlo, abrazarlo, besarlo, hablar con él, verlo reír, así sea en contadas ocasiones”, mientras que en su caso la comunicación ocurre únicamente a través del corazón.

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La fundadora de la institución enfatiza que no juzga ni culpabiliza a los padres del acusado por lo ocurrido, argumentando que ninguna de las dos familias contaba con información previa sobre la violencia de género en el noviazgo.

Hace un llamado a ayudar a su hijo a asumir las consecuencias de sus actos: “El trabajo de unos padres es ayudar a sus hijos a asumir su responsabilidad y ser mejor persona para sí mismos y para su entorno, no importa la edad que tengan.”

https://vanguardia.com.mx/noticias/la-luz-al-final-del-tunel-se-llama-justicia-madre-de-anamariaserrano-alerta-sobre-posible-liberacion-del-presunto-feminicida-JI17790669

Advierte que la presentación de recursos y amparos solo beneficia económicamente a los abogados del caso a través de “promesas futuras”, sin importarles la salud mental del acusado o de las víctimas.Hacia el cierre de la misiva, Céspedes extiende una invitación formal a los padres del presunto agresor para integrarse a los esfuerzos de la fundación creada en memoria de su hija.

El objetivo propuesto es que tanto ellos como su hijo se conviertan en referentes para que otras personas que ejercen violencia identifiquen el problema y busquen asistencia a tiempo, evitando actos trágicos en el futuro.

¿CÓMO EMPEZÓ FUNDACIÓN NANÁ?

La Fundación Naná se constituyó formalmente como organización no gubernamental en 2024 en México. Su origen e inspiración directo es el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, conocida por sus seres queridos como “Naná”, acontecido en septiembre de 2023 en el municipio de Atizapán, Estado de México, a manos de su exnovio.

A raíz de este suceso, su madre, Ximena Céspedes, asumió la presidencia de la institución con la finalidad de transformar la pérdida en una causa colectiva.

La carta concluye con una petición para que ambas partes aporten la información que faltó en su momento, buscando salvaguardar la vida de otros jóvenes.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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