Temporal de lluvias se mantendrá en gran parte de México; SMN vigila posible ciclón tropical en Guerrero

Para el domingo 7 de junio, prevalecerá un temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México; debido a la interacción de dos zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte y noreste del país, además de canales de baja presión en el interior del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa); puntuales intensas en Puebla (suroeste), Michoacán (noreste y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur); puntuales muy fuertes en Colima, Jalisco (sur), Estado de México (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (norte y centro), Hidalgo (norte y este), Querétaro (norte), Guanajuato (sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur); puntuales fuertes en Tabasco (oeste y sur), Tlaxcala y Ciudad de México; intervalos de chubascos en Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila; y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

A su vez, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (sureste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur) y Chiapas (norte y centro). Se prevé que a partir de este día inicie en Coahuila (suroeste).

POSIBLE CICLÓN TROPICAL EN GUERRERO Se prevé que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, evolucione a un ciclón tropical en el trascurso de este día. Por su parte, el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión que se establecerá en la península de Yucatán, ocasionarán chubascos en dicha región. Para la mañana del 7 de junio, la zona de Baja Presión en el océano Pacífico, al sur de Guerrero, aumentó a 90% su probabilidad en 48 horas para formar un Ciclón Tropical, así como en siete días. Se localiza a 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y se desplaza hacia el noreste. Mantiene condiciones para evolucionar a ciclón tropical en el transcurso del día. Mientras tanto, la zona de Baja Presión que se ubica al sureste del río Suchiate mantiene 70% de probabilidad ciclónica en 48 horas y en 7 días, frente a las costas de El Salvador localizada a 450 km al sureste de la desembocadura del río en la frontera entre México y Guatemala, con desplazamiento lento hacia el norte.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día cubierto a parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Ramos Arizpe se espera un día parcialmente nuboso a cubierto. La temperatura máxima será de 28 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 36 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros a lluvia débil. La temperatura máxima será de 36 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Piedras Negras disfrutará de un día parcialmente nuboso con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

LLUVIAS Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (noreste y costa), Puebla (suroeste), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Estado de México (norte y suroeste), Tamaulipas (sur) y Veracruz (norte y centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua y Durango. TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y suroeste) y Durango (noroeste). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Nuevo León, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (norte y oeste), Tamaulipas (noroeste y centro), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).

VIENTO Y OLEAJE Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca (oeste); y con tolvaneras en Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit; y costas de Jalisco, Colima y Michoacán; con tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN TEMPORAL DE LLUVIAS? El ingreso de aire cálido y húmedo desde zonas tropicales, unido a una zona de baja presión genera condiciones ideales para el desarrollo de un temporal de lluvias. Se caracteriza por humedad elevada que facilita la formación de nubes densas, así como la presencia de una zona de baja presión provoca ascenso del aire, formación de nubes y precipitaciones. Es decir, trae consigo efectos como lluvias continuas por varios días, tormentas eléctricas con posibles rayos, truenos y actividad eléctrica intensa; ráfagas de viento asociadas a sistemas convectivos, baja en la sensación térmica y temperaturas máximas bajarán de lo habitual, además de cielos nublados frecuentes, limitando la radicación solar durante los días.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta.

Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UN CICLÓN TROPICAL? Un ciclón tropical es una poderosa tormenta atmosférica caracterizada por un sistema de baja presión, vientos fuertes y lluvias intensas que se forma sobre los océanos tropicales. Estos sistemas se alimentan del calor del agua del océano y se desarrollan en regiones donde las temperaturas superficiales del mar son de al menos 26.5°C (aproximadamente 80°F).

Los ciclones tropicales se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson para los ciclones del Atlántico y el este del Pacífico. Estos sistemas pueden tener diferentes nombres según la región geográfica donde se forman, siendo llamados huracanes en el Atlántico y el noreste del Pacífico, tifones en el noroeste del Pacífico, y ciclones tropicales en el océano Índico y el suroeste del Pacífico. Los ciclones tropicales pueden tener impactos devastadores, incluyendo vientos destructivos, marejadas ciclónicas y fuertes precipitaciones, lo que puede causar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños severos a la infraestructura y la propiedad. Por esta razón, es importante monitorear y seguir las advertencias y consejos de los servicios meteorológicos y las autoridades locales durante la temporada de huracanes o ciclones tropicales.

Publicidad