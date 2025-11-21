Explota pipa de combustible al ser impactada por tren en Hidalgo

México
/ 21 noviembre 2025
    Explota pipa de combustible al ser impactada por tren en Hidalgo
    Explota pipa de combustible al ser impactada por tren en Hidalgo FOTO: VANGUARDIA

El siniestro ocurrió después que el conductor intentara cruzar los rieles, a pesar de que se aproximaba el tren

La explosión de una pipa cargada con combustible, luego de que fuera impactada por el tren en las vías que cruzan la localidad de Teocalco Tula en el estado de Hidalgo, generó una emergencia en la zona debido a la magnitud del siniestro, lo que obligó a evacuar los comercios ubicados en las inmediaciones.

El accidente ocurrió luego de que la unidad abastecida con combustible fue impactada por el tren en el momento en que el conductor intentó ganarle el paso.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reforzarán vigilancia vial en temporada decembrina

Esto provocó una explosión de grandes dimensiones, por lo que las llamas alcanzaron varios metros de altura y fueron visibles desde distintos puntos.

De igual manera, la onda expansiva y el estruendo se percibieron a varios kilómetros de distancia.

En tanto que, de inmediato, la carretera Tula–Tlahuelilpan fue cerrada a la circulación para evitar riesgos adicionales, mientras que comercios, viviendas y zonas cercanas fueron evacuadas de forma preventiva.

Hasta la tarde de este viernes, los cuerpos de rescate y Protección Civil continúan con las labores de enfriamiento y atención de la emergencia.

Asimismo, se pidió a la población no acercarse al sitio debido a la radiación del calor, el riesgo de explosiones secundarias y la presencia de humo tóxico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: conductora pierde el control en el Colosio y termina al fondo de un arroyo

Automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas para evitar la zona de peligro.

Temas


accidentes viales
Gas Lp
Trenes

Localizaciones


Hidalgo

Organizaciones


Protección Civil

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México