Saltillo: reforzarán vigilancia vial en temporada decembrina

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Saltillo: reforzarán vigilancia vial en temporada decembrina
    El Gobierno Municipal reforzará retenes antialcohol y operativos viales durante diciembre, priorizando la prevención de accidentes y la vigilancia a motociclistas ante el aumento de movilidad en la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las acciones se enfocarán en prevenir siniestros de motociclistas y la conducción bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con lo que expuso el secretario del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Saltillo intensificará los operativos viales y los retenes antialcohol durante la temporada decembrina, según lo señalado por Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento.

Comentó que estas medidas responden a recientes siniestros y al incremento de movilidad en estas fechas. De acuerdo con lo que dijo, uno de los puntos centrales será atender los incidentes relacionados con motociclistas, así como reforzar la vigilancia para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

“Tenemos instrucciones muy precisas del alcalde respecto a esos dos temas, tanto en los accidentes de motocicletas como en el fortalecimiento de los retenes antialcohol”, mencionó.

Saracho refirió que, además de los filtros, se mantendrá vigilancia permanente en distintos sectores de la ciudad y se continuará con la capacitación dirigida a asociaciones de motociclistas. A su decir, los operativos tendrán un carácter preventivo y no recaudatorio.

“En ningún momento es un tema recaudatorio, es preventivo, para que no suceda ningún accidente que tengamos que lamentar”, afirmó. Agregó que los puntos donde se instalarán los operativos no se anuncian con anticipación, con el fin de evitar filtraciones.

Temas


accidentes viales
Vialidad
operativos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

