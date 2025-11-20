Saltillo: reforzarán vigilancia vial en temporada decembrina

El Ayuntamiento de Saltillo intensificará los operativos viales y los retenes antialcohol durante la temporada decembrina, según lo señalado por Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento.

Comentó que estas medidas responden a recientes siniestros y al incremento de movilidad en estas fechas. De acuerdo con lo que dijo, uno de los puntos centrales será atender los incidentes relacionados con motociclistas, así como reforzar la vigilancia para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol.

“Tenemos instrucciones muy precisas del alcalde respecto a esos dos temas, tanto en los accidentes de motocicletas como en el fortalecimiento de los retenes antialcohol”, mencionó.

Saracho refirió que, además de los filtros, se mantendrá vigilancia permanente en distintos sectores de la ciudad y se continuará con la capacitación dirigida a asociaciones de motociclistas. A su decir, los operativos tendrán un carácter preventivo y no recaudatorio.

“En ningún momento es un tema recaudatorio, es preventivo, para que no suceda ningún accidente que tengamos que lamentar”, afirmó. Agregó que los puntos donde se instalarán los operativos no se anuncian con anticipación, con el fin de evitar filtraciones.