Expresa México ante OEA preocupación por amago de Trump de escalar ataques

México
/ 6 enero 2026
    Expresa México ante OEA preocupación por amago de Trump de escalar ataques
    Países latinoamericanos convocaron a una sesión urgente ante la acción militar de EU en Venezuela. FOTO: TOMADA DE REDES

El representante mexicano, Alejandro Encinas, dijo que los dichos de Trump amenazan la paz y estabilidad del continente

El Gobierno de México manifestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación y alarma por los amagos del presidente Donald Trump de escalar a otros países los recientes ataques estadounidenses a Venezuela.

Pese a que no mencionó a Trump por su nombre, el representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, hizo alusión a las amenazas del presidente estadounidense contra países como Colombia y México, luego de la intervención en Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa guerra mediática y alerta por uso de IA en desinformación

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, dijo Encinas en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

El fin de semana pasado, Trump dijo abiertamente que los cárteles del narcotráfico controlan México y que se debe hacer algo al respecto.

Durante la sesión, México se unió a otros países como Uruguay y Chile para condenar la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, sin embargo se deslindó de criticar al régimen de Maduro por abusos de derechos humanos y democráticos en el país sudamericano.

“México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sin injerencias ni tutelajes externos”, dijo Encinas.

Pese a que -voluntariamente- Venezuela no forma parte de la OEA desde 2019, México, Colombia, Chile, Brasil, Guatemala y Uruguay llamaron a una sesión urgentes para analizar la acción militar que realizó Estados Unidos en Venezuela el fin de semana, misma que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que viola la Carta de Naciones Unidas y de la propia OEA.

Temas


Relaciones Exteriores

Personajes


Alejandro Encinas

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento