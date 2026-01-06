Expresa México ante OEA preocupación por amago de Trump de escalar ataques
El representante mexicano, Alejandro Encinas, dijo que los dichos de Trump amenazan la paz y estabilidad del continente
El Gobierno de México manifestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación y alarma por los amagos del presidente Donald Trump de escalar a otros países los recientes ataques estadounidenses a Venezuela.
Pese a que no mencionó a Trump por su nombre, el representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, hizo alusión a las amenazas del presidente estadounidense contra países como Colombia y México, luego de la intervención en Venezuela.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, dijo Encinas en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
El fin de semana pasado, Trump dijo abiertamente que los cárteles del narcotráfico controlan México y que se debe hacer algo al respecto.
Durante la sesión, México se unió a otros países como Uruguay y Chile para condenar la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, sin embargo se deslindó de criticar al régimen de Maduro por abusos de derechos humanos y democráticos en el país sudamericano.
“México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto de la voluntad del pueblo venezolano sin injerencias ni tutelajes externos”, dijo Encinas.
Pese a que -voluntariamente- Venezuela no forma parte de la OEA desde 2019, México, Colombia, Chile, Brasil, Guatemala y Uruguay llamaron a una sesión urgentes para analizar la acción militar que realizó Estados Unidos en Venezuela el fin de semana, misma que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que viola la Carta de Naciones Unidas y de la propia OEA.