Expresa México ante OEA preocupación por amago de Trump de escalar ataques

El Gobierno de México manifestó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación y alarma por los amagos del presidente Donald Trump de escalar a otros países los recientes ataques estadounidenses a Venezuela.

Pese a que no mencionó a Trump por su nombre, el representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, hizo alusión a las amenazas del presidente estadounidense contra países como Colombia y México, luego de la intervención en Venezuela.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, dijo Encinas en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.