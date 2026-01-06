Sheinbaum acusa guerra mediática y alerta por uso de IA en desinformación

/ 6 enero 2026
    Sheinbaum acusa guerra mediática y alerta por uso de IA en desinformación
    Sheinbaum afirmó que, a pesar de este escenario, los niveles de aprobación de su administración se explican por la cercanía con la población. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En un balance político del último año, la presidenta abordó el impacto de la desinformación en la vida pública y abrió el debate sobre los riesgos tecnológicos

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que a lo largo de 2025 su gobierno enfrentó una intensa ofensiva mediática y una creciente difusión de noticias falsas, particularmente en redes sociales, pese a que encuestas recientes la ubican con niveles de aprobación superiores a 70 por ciento.

Al ser cuestionada sobre dichos sondeos, la Mandataria reconoció que el último año estuvo marcado por ataques informativos y campañas de desinformación vinculadas a distintos acontecimientos nacionales, fenómeno que —dijo— se ha intensificado en el entorno digital.

TE PUEDE INTERESAR: Uso de dispositivos en la infancia puede afectar lenguaje y desarrollo motor, advierte la UNAM

“Tuvimos un año, el 25, de mucha ofensiva mediática y en redes también”, afirmó durante su conferencia, al señalar que este tipo de dinámicas se han convertido en un reto constante para la comunicación pública y la percepción ciudadana.

Sheinbaum advirtió que la proliferación de noticias falsas representa un desafío para la vida democrática del país, al distorsionar el debate público y dificultar el acceso de la población a información confiable. “La cantidad de noticias falsas que hay en las redes, de notas, de información, es cada vez mayor”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

En ese contexto, la jefa del Ejecutivo alertó sobre el impacto que puede tener el uso de inteligencia artificial en la manipulación de contenidos, al facilitar la creación de imágenes, audios o videos que pueden inducir a error o construir narrativas engañosas.

“Con la inteligencia artificial y la manera en que se muestran las personas, es algo para el debate de todos”, expresó, al considerar que el tema requiere una reflexión amplia sobre sus implicaciones éticas y sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

La Presidenta planteó que uno de los desafíos centrales para los gobiernos es garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, en un entorno donde la velocidad de difusión supera, en muchos casos, los mecanismos de verificación.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que, a pesar de este escenario, los niveles de aprobación de su administración se explican por la cercanía con la población y la consistencia con los principios que rigen su proyecto político. “La respuesta es estar cerca de la gente, no perder los principios”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

