Sheinbaum acusa guerra mediática y alerta por uso de IA en desinformación

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que a lo largo de 2025 su gobierno enfrentó una intensa ofensiva mediática y una creciente difusión de noticias falsas, particularmente en redes sociales, pese a que encuestas recientes la ubican con niveles de aprobación superiores a 70 por ciento.

Al ser cuestionada sobre dichos sondeos, la Mandataria reconoció que el último año estuvo marcado por ataques informativos y campañas de desinformación vinculadas a distintos acontecimientos nacionales, fenómeno que —dijo— se ha intensificado en el entorno digital.

“Tuvimos un año, el 25, de mucha ofensiva mediática y en redes también”, afirmó durante su conferencia, al señalar que este tipo de dinámicas se han convertido en un reto constante para la comunicación pública y la percepción ciudadana.

Sheinbaum advirtió que la proliferación de noticias falsas representa un desafío para la vida democrática del país, al distorsionar el debate público y dificultar el acceso de la población a información confiable. “La cantidad de noticias falsas que hay en las redes, de notas, de información, es cada vez mayor”, sostuvo.

En ese contexto, la jefa del Ejecutivo alertó sobre el impacto que puede tener el uso de inteligencia artificial en la manipulación de contenidos, al facilitar la creación de imágenes, audios o videos que pueden inducir a error o construir narrativas engañosas.

“Con la inteligencia artificial y la manera en que se muestran las personas, es algo para el debate de todos”, expresó, al considerar que el tema requiere una reflexión amplia sobre sus implicaciones éticas y sociales.

La Presidenta planteó que uno de los desafíos centrales para los gobiernos es garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, en un entorno donde la velocidad de difusión supera, en muchos casos, los mecanismos de verificación.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que, a pesar de este escenario, los niveles de aprobación de su administración se explican por la cercanía con la población y la consistencia con los principios que rigen su proyecto político. “La respuesta es estar cerca de la gente, no perder los principios”, concluyó. Con información de El Universal