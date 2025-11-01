Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos

México
/ 1 noviembre 2025
    Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos
    Fallece presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo tras atentado durante evento público FOTO: VANGUARDIA

El evento público era la inauguración del Festival de las Velas, en relación con la festividad cultural del Día de Muetos

En la noche del primero de noviembre, se reportó un atentado contra la vida de Carlos Alberto Manzo Rodriguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El incidente sucedió mientras Manzo conducía un evento público en el centro de Uruapan. Dicho evento era la inauguración del Festival de las Velas.

El agresor disparó contra Manzo, al igual que terminó hiriendo a uno de los escoltas; el presunto responsable del incidente fue abatido en la escena. No obstante, las autoridades reportaron dos detenidos tras el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Muere en prisión empleado implicado en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Aunque en primera instancia se reportó que el alcalde solo fue herido durante el asalto y fue trasladado a recibir atención médica, se reportó por el Gabinete de Seguridad de México que a causa de sus heridas, el funcionario de Uruapan falleció.

Temas


Asesinatos
homicidios
Atentados

Localizaciones


Michoacán

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders