Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos

En la noche del primero de noviembre, se reportó un atentado contra la vida de Carlos Alberto Manzo Rodriguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El incidente sucedió mientras Manzo conducía un evento público en el centro de Uruapan. Dicho evento era la inauguración del Festival de las Velas.

El agresor disparó contra Manzo, al igual que terminó hiriendo a uno de los escoltas; el presunto responsable del incidente fue abatido en la escena. No obstante, las autoridades reportaron dos detenidos tras el ataque.