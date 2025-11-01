$!Muere en prisión empleado implicado en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Facundo M. R., de 64 años, quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez por el caso del Crematorio Plenitud, falleció el jueves 30 de octubre debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad pulmonar crónica, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Según el reporte oficial, el hombre, empleado del crematorio donde fueron hallados 386 cuerpos sin incinerar, fue atendido inicialmente por personal médico penitenciario tras manifestar malestares vinculados con su padecimiento.

Posteriormente, se ordenó su traslado al Hospital General de Ciudad Juárez, donde fue declarado sin vida alrededor de las 20:10 horas del mismo día.

La SSPE señaló que aún está pendiente el dictamen médico definitivo que determinará con precisión la causa de muerte.

¿QUÉ PASÓ EN EL CREMATORIO PLENITUD DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA?

Facundo M. fue detenido junto con José Luis A. C., de 39 años, señalado como propietario del Crematorio Plenitud, el cual brindaba servicios funerarios a entre seis y siete funerarias locales. Ambos fueron aprehendidos por su presunta participación en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la sociedad.

De acuerdo con los registros, el empleado ingresó al Cereso No. 3 el 30 de junio de 2025. El 4 de julio, un juez vinculó a proceso a ambos implicados, tras confirmarse su presunta intervención en la acumulación de más de 380 cuerpos que debieron someterse previamente a procedimientos funerarios formales.