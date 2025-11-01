Muere en prisión empleado implicado en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez
Facundo M., detenido por el caso del Crematorio Plenitud, falleció tras ser trasladado desde el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez a un hospital por complicaciones de salud
Facundo M. R., de 64 años, quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez por el caso del Crematorio Plenitud, falleció el jueves 30 de octubre debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad pulmonar crónica, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Según el reporte oficial, el hombre, empleado del crematorio donde fueron hallados 386 cuerpos sin incinerar, fue atendido inicialmente por personal médico penitenciario tras manifestar malestares vinculados con su padecimiento.
Posteriormente, se ordenó su traslado al Hospital General de Ciudad Juárez, donde fue declarado sin vida alrededor de las 20:10 horas del mismo día.
La SSPE señaló que aún está pendiente el dictamen médico definitivo que determinará con precisión la causa de muerte.
¿QUÉ PASÓ EN EL CREMATORIO PLENITUD DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA?
Facundo M. fue detenido junto con José Luis A. C., de 39 años, señalado como propietario del Crematorio Plenitud, el cual brindaba servicios funerarios a entre seis y siete funerarias locales. Ambos fueron aprehendidos por su presunta participación en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la sociedad.
De acuerdo con los registros, el empleado ingresó al Cereso No. 3 el 30 de junio de 2025. El 4 de julio, un juez vinculó a proceso a ambos implicados, tras confirmarse su presunta intervención en la acumulación de más de 380 cuerpos que debieron someterse previamente a procedimientos funerarios formales.
IDENTIFICAN A POCO MÁS DE 100 CUERPOS QUE NO FUERON INCINERADOS EN EL CREMATORIO PLENITUD
Hasta el 8 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que se habían identificado 105 de los 386 cuerpos encontrados en las instalaciones del Crematorio Plenitud. Asimismo, 98 familias habían sido notificadas sobre la identificación de sus seres queridos, por lo que se esperaba que las siete restantes fueran informadas en los días siguientes. De esos cuerpos, 89 habían sido entregados a sus familiares.
Además, se registraron 73 denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte en contra de quienes resulten responsables del manejo irregular del crematorio.
FAMILIARES RECIBIERON CENIZAS ANIMALES EN LUGAR DE LAS DE SUS DIFUNTOS
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que algunos familiares habrían recibido restos de animales en lugar de cenizas humanas, situación que derivó en la apertura de las investigaciones correspondientes.
El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades estatales y ministeriales, mientras que se espera el informe final de la causa de muerte de Facundo M. y la resolución del proceso legal en curso contra los presuntos responsables.