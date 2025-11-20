Fallece Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE, a los 75 años

La organización subrayó que su trabajo dejó huella en el desarrollo sostenible del país y en la modernización de infraestructura clave.

A los 75 años falleció Alfredo Elías Ayub , ingeniero civil y una de las figuras más influyentes del sector energético mexicano, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Su muerte fue confirmada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), que destacó su compromiso con la excelencia y su impacto en la formación de nuevas generaciones.

Su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de reconocimiento en la comunidad ingeniería, así como en sectores públicos y privados donde dejó una profunda influencia.

El ex presidente Felipe Calderón también expresó sus condolencias, calificando a Elías Ayub como uno de los servidores públicos más capaces de su tiempo y recordando su calidad humana.

La AMIVTAC y otros organismos profesionales coincidieron en que será recordado como un líder íntegro, con visión de futuro y una trayectoria marcada por altos estándares éticos y técnicos. Su legado permanece como referencia para las nuevas generaciones de ingenieros.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y FORMACIÓN DE ALTO NIVEL

Originario de la Ciudad de México y descendiente de una familia libanesa, Elías Ayub se graduó con honores en Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, como parte de la primera generación de su Escuela de Ingeniería. Su formación se amplió con una maestría en administración de empresas en la Harvard Business School, donde obtuvo mención honorífica.

Su vocación por la educación lo llevó a desempeñarse como subdirector y director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, además de impartir clases de finanzas en Harvard. También formó parte del consejo directivo de la Escuela de Negocios de esta institución, contribuyendo a la vinculación académica entre México y Estados Unidos.

Durante años, impulsó programas educativos y de innovación académica, fomentando que más jóvenes se integraran al sector energético y a carreras STEM. Su labor docente dejó una base sólida para nuevas generaciones de profesionistas.

IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y AL SECTOR ENERGÉTICO

Con más de cuatro décadas de servicio público, Alfredo Elías Ayub ocupó cargos de alta responsabilidad en instituciones estratégicas como el Fondo Mexicano para Actividades Sociales (Fonapas), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Allí trabajó como coordinador de asesores, director general y subsecretario de Energía durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Su etapa más reconocida fue como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde lideró proyectos de expansión, modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico. Su gestión consolidó importantes obras de infraestructura, contribuyendo a garantizar el suministro energético en un periodo de alta demanda.

El ingeniero también participó en el sector privado como accionista y consejero en empresas como IDUSA, Constructora Ideurban y Promociones Metrópolis, además de integrarse a consejos directivos de Banorte, Rotoplas y la Escuela de Negocios de Harvard.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí sigo y aquí seguiré’; Salinas Pliego reacciona a la Reforma Judicial

DATOS CURIOSOS

• Recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil por su trayectoria.

• Fue uno de los pocos ingenieros mexicanos invitados a impartir clases en Harvard.

• Su familia es la misma rama libanesa de la que proviene el empresario Carlos Slim.