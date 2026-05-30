Fallece El Tempo, luchador mexicano, por atropello en la alcaldía Iztacalco

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    Fallece El Tempo, luchador mexicano, por atropello en la alcaldía Iztacalco
    Fallece El Tempo en accidente de motocicleta Vanguardia

El luchador, perteneciente a la escena independiente de la lucha libre, iba en curso a un evento en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

El 29 de mayo se reportó el fallecimiento del luchador del cuadrilátero mexicano, Tempo, en un accidente automovilístico. A pesar de que su identidad no fue revelada para el público y la prensa, se detalló que Tempo murió en la Ciudad de México durante un traslado.

Medios describieron que el accidente ocurrió sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la avenida Del Recreo y la calle Miguel Ahedo Barrios, en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco. El Tempo transitaba en su motocicleta en dirección a una función en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la zona de Coapa.

El luchador, de aproximadamente 31 años, era partícipe de la escena independiente de la lucha libre mexicana. Según los reportes preliminares, el Tempo fue atropellado por un camión de carga, mientras conducía su motocicleta.

https://vanguardia.com.mx/deportes/piloto-suicida-fallece-en-plena-funcion-de-lucha-libre-en-ciudad-juarez-FI20937147

En redes sociales se ha viralizado, a través de metrajes de cámaras de vigilancia en la calle, el momento en que el incidente ocurrió.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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