Fallece El Tempo, luchador mexicano, por atropello en la alcaldía Iztacalco
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El luchador, perteneciente a la escena independiente de la lucha libre, iba en curso a un evento en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
El 29 de mayo se reportó el fallecimiento del luchador del cuadrilátero mexicano, Tempo, en un accidente automovilístico. A pesar de que su identidad no fue revelada para el público y la prensa, se detalló que Tempo murió en la Ciudad de México durante un traslado.
Medios describieron que el accidente ocurrió sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la avenida Del Recreo y la calle Miguel Ahedo Barrios, en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco. El Tempo transitaba en su motocicleta en dirección a una función en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la zona de Coapa.
El luchador, de aproximadamente 31 años, era partícipe de la escena independiente de la lucha libre mexicana. Según los reportes preliminares, el Tempo fue atropellado por un camión de carga, mientras conducía su motocicleta.
En redes sociales se ha viralizado, a través de metrajes de cámaras de vigilancia en la calle, el momento en que el incidente ocurrió.