Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León

México
/ 6 diciembre 2025
    Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León
    Los hechos se registraron este sábado en Mina, en los límites de Nuevo León con Coahuila Fotos: cortesía
    Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León

Se estima que tras el accidente vehicular, fallecieron 5 personas adultas y de la tercera edad; una menor de edad fue trasladada a urgencias

Un saldo de cinco personas fallecidas y una herida dejó el encontronazo entre una camioneta particular y un camión de tres y media tonelada en la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, en los límites de Nuevo León y Coahuila, este sábado.

De acuerdo con Protección Civil del estado, el choque de tipo frontal dejó sin vida al conductor de la unidad pesada, así como a cuatro tripulantes del vehículo particular, con placas del estado de Coahuila.

Por su parte, una menor, identificada como Camila Briseño Ramírez, de 16 años, fue trasladada con vida por personal del CRUM Coahuila al Hospital número 7 del IMSS Coahuila.

Los fallecidos son: Francisco Rogelio Ramos Hernández, de 56 años, identificado como el conductor del camión, así como Jaime Ramírez, de 70 años, conductor de la camioneta, quien iba acompañado por María del Socorro Rivera Barrios, de 70 años; Erendida Janeth Ramírez Rivera, de 50 y Carmina Berenice Ramírez Ribera, de 46, que también perdieron la vida.

Se cree que los cuatro fallecidos que se trasladaban en el vehículo particular eran originarios de Coahuila. La unidad en la que viajaban es una Ford Escape con placas FKT-478-C, de esa vecina entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Mina, Cruz Roja Coahuila, Policía municipal de Castaños, Coahuila; Guardia Nacional y la Agencia de Investigación de Coahuila.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal