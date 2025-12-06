Fallece familia coahuilense en choque contra camión, en Mina, Nuevo León

Un saldo de cinco personas fallecidas y una herida dejó el encontronazo entre una camioneta particular y un camión de tres y media tonelada en la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, en los límites de Nuevo León y Coahuila, este sábado.

De acuerdo con Protección Civil del estado, el choque de tipo frontal dejó sin vida al conductor de la unidad pesada, así como a cuatro tripulantes del vehículo particular, con placas del estado de Coahuila.

Por su parte, una menor, identificada como Camila Briseño Ramírez, de 16 años, fue trasladada con vida por personal del CRUM Coahuila al Hospital número 7 del IMSS Coahuila.

Los fallecidos son: Francisco Rogelio Ramos Hernández, de 56 años, identificado como el conductor del camión, así como Jaime Ramírez, de 70 años, conductor de la camioneta, quien iba acompañado por María del Socorro Rivera Barrios, de 70 años; Erendida Janeth Ramírez Rivera, de 50 y Carmina Berenice Ramírez Ribera, de 46, que también perdieron la vida.

Se cree que los cuatro fallecidos que se trasladaban en el vehículo particular eran originarios de Coahuila. La unidad en la que viajaban es una Ford Escape con placas FKT-478-C, de esa vecina entidad.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Mina, Cruz Roja Coahuila, Policía municipal de Castaños, Coahuila; Guardia Nacional y la Agencia de Investigación de Coahuila.