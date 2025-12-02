Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

México
/ 2 diciembre 2025
    Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León
    En los hechos participaron dos unidades de personal, así como cinco vehículos particulares, informó PCNL Fotos: cortesía
    Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León
    Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

Autoridades de Nuevo León atendieron el choque múltiple en García, donde 33 personas resultaron lesionadas

Monterrey, Nuevo León.- El choque de dos camiones de transporte de personal y cinco vehículos particulares dejó un saldo de 33 personas lesionadas, en Nuevo León.

El percance vial se registró cerca de la medianoche del lunes sobre la avenida Heberto Castillo y avenida Las Villas en la colonia Privada Las Villas en el municipio de García.

TE PUEDE INTERESAR: Ejecutan a tres al interior de una vivienda en San Nicolás de los Garza, NL

Aparentemente el accidente se debió a que una de las unidades de personal se quedó sin frenos y eso habría ocasionado el choque múltiple.

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte en el que 33 personas resultaron lesionadas, de las cuales 10 fueron trasladadas al Hospital 21 del IMSS para su atención médica.

En el lugar se trabajó en conjunto con diferentes instituciones para la eliminación de riesgos y se hizo cargo tránsito municipal.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil de García, Cruz Roja y Movilidad del ayuntamiento de García.

La autoridad no proporcionó los nombres de las personas que resultaron lesionadas en los hechos,

Temas


Accidentes
Choques

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla