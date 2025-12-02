Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El choque de dos camiones de transporte de personal y cinco vehículos particulares dejó un saldo de 33 personas lesionadas, en Nuevo León.

El percance vial se registró cerca de la medianoche del lunes sobre la avenida Heberto Castillo y avenida Las Villas en la colonia Privada Las Villas en el municipio de García.

Aparentemente el accidente se debió a que una de las unidades de personal se quedó sin frenos y eso habría ocasionado el choque múltiple.

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte en el que 33 personas resultaron lesionadas, de las cuales 10 fueron trasladadas al Hospital 21 del IMSS para su atención médica.

En el lugar se trabajó en conjunto con diferentes instituciones para la eliminación de riesgos y se hizo cargo tránsito municipal.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil de García, Cruz Roja y Movilidad del ayuntamiento de García.

La autoridad no proporcionó los nombres de las personas que resultaron lesionadas en los hechos,