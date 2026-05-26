Fallece maestro de CNTE durante plantón de CDMX

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    Fallece maestro de CNTE durante plantón de CDMX
    No se ha dado a conocer la identidad de la víctima, pues aún intentar contactar a su familia. ESPECIAL
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Presuntamente el profesor, que pertenece a sector de Oaxaca, sufrió un paro cardíaco en el campamento

Un profesor de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) falleció esta madrugada, por un paro cardiaco, en el plantón que mantiene la Sección 22 en la Ciudad de México, reportaron fuentes médicas.

Fuentes del movimiento magisterial confirmaron a Grupo Reforma que el docente pertenece al sector periferia de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-corral-a-inzunza-hace-vida-normal-y-no-se-esconde-tras-ser-ligado-a-los-chapitos-HP20949970

“Lamentablemente hace unos momentos falleció un compañero maestro, del sector de la periferia aquí en el campamento de la CDMX”, difundieron los docentes.

Agregaron que durante los primeros minutos de este martes están intentando contactar con sus familiares para informarles, por lo que omitieron proporcionar su nombre.

En el primer día de plantón sobre la calle 5 de Mayo, los profesores se enfrentaron a un cerco policiaco que los recibió con polvo de extintor para frenar su arribo a la plancha del Zócalo capitalino, donde el Gobierno instala el Fan Fest rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente, instalaron un campamento sobre la vía, que cuenta con personal médico para emergencias, ubicado al centro del plantón.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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