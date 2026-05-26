Fallece maestro de CNTE durante plantón de CDMX

Fuentes del movimiento magisterial confirmaron a Grupo Reforma que el docente pertenece al sector periferia de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Un profesor de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) falleció esta madrugada, por un paro cardiaco, en el plantón que mantiene la Sección 22 en la Ciudad de México, reportaron fuentes médicas.

“Lamentablemente hace unos momentos falleció un compañero maestro, del sector de la periferia aquí en el campamento de la CDMX”, difundieron los docentes.

Agregaron que durante los primeros minutos de este martes están intentando contactar con sus familiares para informarles, por lo que omitieron proporcionar su nombre.

En el primer día de plantón sobre la calle 5 de Mayo, los profesores se enfrentaron a un cerco policiaco que los recibió con polvo de extintor para frenar su arribo a la plancha del Zócalo capitalino, donde el Gobierno instala el Fan Fest rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente, instalaron un campamento sobre la vía, que cuenta con personal médico para emergencias, ubicado al centro del plantón.