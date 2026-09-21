Falsa oferta de trabajo en Jalisco: rescatan a joven desaparecida en Aguascalientes

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México
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    Falsa oferta de trabajo en Jalisco: rescatan a joven desaparecida en Aguascalientes
    Joven rescatada tras reportarse como desaparecida por una falsa oferta de trabajo en Aguascalientes. X

Policías de Jalisco resguardaron a la víctima desorientada en el municipio de Ojuelos y confirmaron su entrega a familiares en el límite estatal.

Una joven de 21 años que había sido reportada como desaparecida en Aguascalientes fue localizada con vida en el municipio de Ojuelos, Jalisco. La víctima viajó a dicha localidad tras caer en el engaño de una falsa oferta de trabajo difundida en redes sociales.

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El hallazgo ocurrió durante un operativo coordinado entre las autoridades de ambas entidades. Agentes de la policía jalisciense ubicaron a la mujer desorientada en la zona Centro de Ojuelos, donde procedieron a darle resguardo inmediato para garantizar su seguridad.

La entrega de la joven a sus familiares se realizó en los límites territoriales de ambos estados. Tras asegurar su integridad física, las fuerzas de seguridad coordinaron el traslado para que la víctima pudiera reunirse de nuevo con su familia.

Las autoridades indagan si el caso está relacionado con esquemas de reclutamiento forzado. Investigaciones preliminares señalan que las falsas vacantes laborales en plataformas digitales son un método recurrente utilizado por grupos delictivos para atraer a jóvenes de la región.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para dar con los responsables de la publicación engañosa. Se busca identificar la red detrás del contacto que atrajo a la joven para desmantelar este tipo de fraudes en los límites entre Aguascalientes y Jalisco.

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DECLARACIONES DE LA JOVEN

Hasta el momento no se han hecho publicas declaraciones ni algún testimonio por parte de la chica. Lo único de lo que se tiene información es de su resguardo por las autoridades tras encontrarla en un estado de desorientación.

EL FEÓNOMENO DE DESAPARICIONES POR RECLUTAMIENTO FALSO EN MÉXICO

El fenómeno de reclutamiento forzoso mediante ofertas de trabajo falsas en redes sociales es una de las modalidades con mayor crecimiento en el país en los últimos años.

La cifra general de desapariciones que maneja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizan más de 115 mil personas desaparecidas en México.

JÓVENES COMO EL SECTOR MÁS VULNERABLE

Cerca del 40% de las personas desaparecidas en México son jóvenes de entre 15 y 29 años, la edad más común para las redes delictivas que operan mediante fraudes laborales por internet.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN?

Jalisco lidera la lista nacional en número de personas desaparecidas superando los 14 mil casos registrados. La región de los Altos Norte de Jalisco, donde se ubica Ojuelos, es identificada de manera recurrente por autoridades e investigadores como una zona crítica de transito y reclutamiento ilícito.

REDES SOCIALES COMO FUENTES DE CAPTACIÓN

Informes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos alertan que Facebook, WhatsApp, TikTok y plataformas de empleo informales son las herramientas más usadas por grupos delictivos para lanzar convocatorias falsas de guardias de seguridad, encuestadores, meseros o empleos administrativos con sueldos altos

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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