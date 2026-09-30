Faltan resultados para garantizar igualdad salarial: IMCO

Si bien, entre 2005 y 2025 la brecha pasó de 20 por ciento a 14 por ciento, la diferencia aún es amplia.

Pese a que hace dos años se aprobó una ley para eliminar la brecha salarial de género, las mujeres ganan en promedio 14 por ciento menos que sus pares hombres, advirtió un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Esta situación se presenta pese a que desde noviembre del 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que obliga a erradicar la brecha salarial de género.

“Desde diciembre de 2024 se han aprobado reformas para reducir la brecha salarial y fortalecer la igualdad sustantiva, y en enero de 2026 se reformaron 16 leyes y un código para ampliar este marco jurídico. Sin embargo, los cambios legales aún no se traducen en avances, pues siguen sin establecerse medidas para medir la brecha salarial y verificar su cumplimiento”, señaló el Imco.

Detalló que la brecha aumenta de 7 por ciento entre las personas sin hijos a 17 por ciento entre madres y padres; además de que alcanza 20 por ciento en la informalidad.

Y estas diferencias también se observan entre quienes tienen niveles de estudios profesionales o de posgrado.

Por cada 10 pesos que recibe un hombre con preparación de primaria o menos, una mujer percibe 7.8 pesos.

A nivel licenciatura, por cada 10 pesos que gana un hombre, la mujer percibe 8.3 pesos; y a nivel posgrado, la mujer gana 7.5 pesos, por cada 10 que recibe un hombre.

“Un mayor nivel educativo aumenta la probabilidad de acceder a empleos de mayor calidad y mejores ingresos, pero no garantiza una menor brecha salarial de género. En los extremos de escolaridad se observan altos niveles de desigualdad en los ingresos laborales, con una brecha de 22 por ciento entre quienes tienen primaria o menos y 25 por ciento entre quienes cuentan con posgrado”, señaló el Instituto.

Según el Informe Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial (WEF), México ocupa el lugar 126 de 145 economías en igualdad salarial.

“Incluso entre mujeres y hombres con trayectorias educativas similares persisten diferencias salariales, asociadas con factores como la segregación ocupacional, menores oportunidades de ascenso y las interrupciones laborales vinculadas con los cuidados.

“En México, un mayor nivel educativo puede incluso triplicar los ingresos, pero la brecha más amplia (25 por ciento) se encuentra entre quienes cuentan con un posgrado”, subrayó el Imco.