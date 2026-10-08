Familiares del Casino Royale piden protección tras orden de liberar a dos implicados

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    Familiares del Casino Royale piden protección tras orden de liberar a dos implicados
    Familiares de las víctimas del Casino Royale solicitaron protección tras conocer la orden de liberar a dos implicados. Aracely Chantaka

Samara Pérez Muñiz y familiares acudieron a la Fiscalía de Nuevo León para pedir protección e información sobre José Alberto Loera y Héctor Montoya

Monterrey, Nuevo León. Tras darse a conocer que un juez federal ordenó la liberación de dos implicados en el ataque ocurrido al Casino Royale, familiares de las víctimas informaron que solicitarán protección a las autoridades.

Este jueves, la vocera de los deudos, Samara Pérez Muñiz, y un grupo de familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deudos-de-las-victimas-del-casino-royale-claman-justicia-solo-hay-un-sentenciado-a-15-anos-de-la-tragedia-ON22943915

Mencionaron que también solicitarán información del estatus actual de los mencionados implicados porque la información que tienen es la que ha circulado en los medios de comunicación.

“Como colectivo y familiares de las victimasexpresamos nuestra profunda preocupación ante la información periodística sobre la orden de libertad”, expresó Pérez Muñoz.

$!Familiares del Casino Royale piden protección tras orden de liberar a dos implicados

Los implicados que recibieron la orden de libertad del juez federal son José Alberto Loera Rodríguez, alias ‘El Voltaje’, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias ‘La Rana’.

Ambos habrían participado en el ataque de los Zetas registrado el 25 de agosto de 2011 y que cobró la vida de 52 personas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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