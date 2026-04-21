Familiares encuentran a dos jóvenes desaparecidos en Guerrero, cerca de campamento

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México
/ 21 abril 2026
    Familiares encuentran a dos jóvenes desaparecidos en Guerrero, cerca de campamento
    En la semana se reportó un hallazgo de otra fosa clandestina al norte del país, fue en los límites con el estado de Jalisco. CUARTOSCURO

Ruth de 19 y Oswaldo de 18 fueron reportados como desaparecidos desde el fin de semana, viajaban en mototicleta en la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada

CHILPANCINGO, Gro.- La tarde del domingo fueron hallados por sus familiares en una fosa clandestina los jóvenes Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, luego de estar reportados como desaparecidos.

De acuerdo con los reportes, los dos jóvenes fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en un camino rural en la comunidad de Xalpatláhuac, en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rellenan-fosa-clandestina-tras-recolectar-cadaveres-y-restos-humanos-en-guanajuato-EC20112868

El hallazgo ocurrió por los propios familiares, quienes realizaron sus propias búsquedas.

Los familiares hallaron la fosa clandestina la tarde del domingo; sin embargo, los jóvenes fueron identificados hasta la noche.

La fosa clandestina fue hallada cerca de un campamento clandestino que ubicó hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero junto con soldados del Ejército.

https://vanguardia.com.mx/noticias/onu-llega-a-mexico-y-segob-se-adelanta-no-cambiamos-rechazo-al-informe-del-ced-por-desapariciones-OL20093481

En ese campamento, los policías y soldados, según el reporte, sólo hallaron droga, armas y ropa táctica; sin embargo, a unos 50 metros de ese hallazgo, los familiares de desaparecidos ubicaron la fosa clandestina con los cadáveres de los dos jóvenes.

¿QUÉ PASÓ CON RUTH Y OSWALDO?

Según reportes de los familiares, los jóvenes Ruth Valle y Oswaldo Antonio fueron detenidos y desaparecidos por un grupo armado en la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada, cuando viajaban en una motocicleta; se dirigían a una huerta de mangos.

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