Rellenan fosa clandestina tras recolectar cadáveres y restos humanos en Guanajuato

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México
/ 18 abril 2026
    Rellenan fosa clandestina tras recolectar cadáveres y restos humanos en Guanajuato
    Tapan con placa metálica fosa clandestina en Guanajuato Vanguardia

Las autoridades y miembros de las madres buscadoras vinculan las fosas al cártel de Santa Rosa de Lima

El 18 de abril se reportó que, tras la conclusión de operativos de búsqueda, tanto por colectivos como por las autoridades, se tapó una fosa clandestina donde se hallaron 16 restos humanos.

Para evitar que nuevamente miembros del crimen organizado o gente involucrada en actos ilícitos lo use, se rellenó el espacio y se posicionó una placa metálica.

Se estima que las fosas clandestinas en la región de Guanajuato eran utilizadas por miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Se detalló que el sitio estaba ubicado en el camino a Suchitlán. Con una extensión de casi 100 metros, madres buscadoras, agentes de la fiscalía, Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Búsqueda registraron varios cuerpos, al igual que huesos fracturados.

Gerardo Vázquez Alatriste, de la Fiscalía General de Guanajuato, declaró que había restos de larga data y que ya trabajaban en la identificación. Se compartió que una víctima de desaparición, del 10 de febrero, fue identificada.

Ya se pudo identificar que uno de los cuerpos era un menor de 17 años, se llamaba Juan Carlos, se lo llevaron de ahí mismo de Villagrán el 10 de febrero y lo identificaron por un tatuaje de marro que tenía en una de sus mano’ esclareció una madre buscadora.

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En otra fosa de la región, en la comunidad de mexicanos, se localizaron 8 cadáveres, vinculados al cártel de Santa Rosa de Lima.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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