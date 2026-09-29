Fernanda Tapia responde a reporte de ingresos por 25 mdp y compra de casa de 10 mdp

La directora general de Radio Educación, Fernanda Tapia, respondió a la difusión de los datos de su declaración patrimonial correspondiente a 2025, en la que reportó ingresos netos por 25 millones 493 mil 866 pesos y la adquisición de una casa por 10 millones 450 mil pesos. La información fue difundida este lunes por El Universal, que señaló además que la funcionaria mantiene actividades profesionales en distintos medios de comunicación y servicios de consultoría mientras encabeza la emisora pública. De acuerdo con la declaración patrimonial presentada en 2026, de los ingresos reportados por Tapia, un millón 845 mil 758 pesos corresponden a su remuneración anual neta como directora general de Radio Educación; 3 millones 870 mil 775 pesos fueron registrados por servicios profesionales, consultorías, asesorías y consejos, mientras que 19 millones 777 mil 333 pesos provinieron de la enajenación de bienes.

FERNANDA TAPIA SEÑALA QUE SECRETARÍA DE CULTURA FIJARÁ POSTURA En un video publicado en su cuenta de X, Tapia se refirió a la información difundida y señaló que, al ocupar actualmente un cargo público, corresponderá a la Secretaría de Cultura emitir una postura. “Hola, hola los compañeros, compañeras y camaradas. Calma. Ahora soy funcionaria y quien va a dar la respuesta y la postura es la Secretaría de Cultura. Pero ustedes saben quién soy yo. Y sabemos quiénes son ellos”, expresó. Posteriormente, la funcionaria compartió una publicación de Radio Educación en respuesta a la información de El Universal y escribió: “A LA OPINION PUBLICA: El día de ayer el Universal no contestó a mi pedimento de derecho de réplica”.

FERNANDA TAPIA EMITE DECLARACIONES SOBRE SUS INGRESOS Y PATRIMONIO Horas después de sus publicaciones en X, la directora general de Radio Educación subió un video a su cuenta de Instagram donde aborda más profundamente las declaraciones. “Hoy quiero hacer una aclaración sobre una información que está circulando en medios en donde yo creo que el tema principal es mi declaración patrimonial y puede prestarse a confusión, así como fue tratado. Se está hablando de unos ingresos, bueno, enormes, como de millones de pesos.” “Una cifra que no es mi sueldo, no solo como directora de Radio Educación, vamos, ni juntando cualquiera de mis trabajos. La mayor parte de esta cantidad corresponde a la venta de un bien de mi patrimonio. “ Fernanda Tapia aclaró la compra de su vivienda: “Yo compré en 2010 una casa y tuve que pedir un préstamo para poderla ir mejorando y después esa hipoteca me asfixiaba, así que en 2025 vendí ese inmueble. Es una casa donde viví pues desde 2012 o algo así a la fecha, hasta el año pasado. Con el dinero de esa venta se pagó una hipoteca monstruosa y pude comprar una casita, la mitad de tamaño y a la mitad o mucho menos del costo de la anterior.” “Toda esta información la pueden consultar. Pero quise explicarlo directamente porque un encabezado puede hacer parecer que esos millones corresponden a mi salario y no es así, desgraciadamente.”

¿QUÉ DICE RADIO EDUCACIÓN SOBRE LOS INGRESOS DE FERNANDA TAPIA? En la nota difundida por Radio Educación, la institución sostuvo que no existe omisión en la actuación de Tapia como servidora pública y negó que la declaración patrimonial contenga información oculta sobre sus bienes o ingresos. La emisora señaló que la funcionaria “siempre se ha manejado con altos principios éticos” y que atiende presencialmente los asuntos estratégicos relacionados con la institución y sus trabajadores. Respecto a la declaración patrimonial, Radio Educación explicó que Tapia adquirió una propiedad en 2010 y que posteriormente la amplió y realizó mejoras mediante un préstamo bancario. Según la explicación difundida por la emisora, el inmueble fue vendido en 2025 para cubrir el adeudo hipotecario y adquirir una nueva vivienda de menores dimensiones y valor. La institución afirmó que tanto el inmueble como los ingresos extraordinarios se encuentran detallados en la declaración patrimonial, la cual es de acceso público.

LA CASA DE 10.45 MILLONES DE PESOS La declaración patrimonial registra que Tapia adquirió el 25 de agosto de 2025 una casa con un valor de 10 millones 450 mil pesos mediante una operación reportada como pagada de contado. El inmueble aparece a nombre de la funcionaria con 100 por ciento de propiedad. El documento también señala que 19 millones 777 mil 333 pesos de los ingresos correspondientes a 2025 provinieron de la enajenación de bienes. Radio Educación sostiene que esta operación corresponde a la venta de una propiedad adquirida anteriormente y a la compra de una nueva vivienda, además de señalar que los movimientos se encuentran registrados en la declaración. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y PARTICIPACIÓN EN MEDIOS El Universal también señaló que Tapia mantiene participación en diferentes medios de comunicación y que en su declaración patrimonial aparecen ingresos por actividades independientes. Entre los montos registrados se encuentran 95 mil pesos mensuales relacionados con una actividad para R,R, Televisión y Valores para la Innovación; 60 mil pesos mensuales con Multimedios; 80 mil pesos con Farmacias Similares, y 40 mil pesos mensuales de Comercializadora GLB Trading. En conjunto, esos conceptos representan 275 mil pesos mensuales en beneficios aproximados reportados dentro del apartado de actividades lucrativas independientes. El reporte periodístico también menciona participaciones de Tapia en programas como Capital por Cual, Puro Barrio y Cáigase de la Cama, y cuestiona que algunos de esos espacios no aparezcan asociados con ingresos específicos en la declaración. La información disponible en el documento patrimonial permite identificar los ingresos registrados, pero no establece por sí misma si cada una de las participaciones mencionadas en medios genera una remuneración adicional. RADIO EDUCACIÓN RECHAZA ABANDONO DE LA EMISORA El Universal publicó además señalamientos de trabajadores sobre la presencia de Tapia en las instalaciones de Radio Educación y sobre las condiciones presupuestales, laborales y de infraestructura de la institución. Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación, cuestionó la presencia de la directora y señaló problemas relacionados con el presupuesto, los salarios y el mantenimiento de las instalaciones. La representante sindical también mencionó el deterioro de la torre de transmisión de Ejército de Oriente y estimó que serían necesarios alrededor de 250 millones de pesos para su rehabilitación. Frente a estos señalamientos, Radio Educación afirmó que no existe abandono de la emisora y sostuvo que tanto las instalaciones de Ángel Urraza como la planta transmisora operan sin contratiempos y en condiciones de seguridad. La institución informó que se han realizado trabajos de mantenimiento en la planta de emergencia, el cárcamo de desagüe y los sistemas de aire acondicionado, además de impermeabilización de azoteas y reparaciones en estudios de grabación.

PRESUPUESTO DE RADIO EDUCACIÓN AUMENTARÍA EN 2027 Radio Educación también respondió a los señalamientos sobre su situación presupuestal al destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla un incremento de recursos para la emisora. De acuerdo con la información difundida, la propuesta contempla más de 100 millones de pesos para Radio Educación en 2027, aunque el monto deberá seguir el proceso presupuestario antes de convertirse en una asignación definitiva.