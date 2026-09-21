Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez, su familia y gabinete por enriquecimiento ilícito

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    Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez, su familia y gabinete por enriquecimiento ilícito
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, dos de sus familiares y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores fueron denunciados por Morena. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez, su familia y gabinete por enriquecimiento ilícito
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, dos de sus familiares y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores fueron denunciados por Morena. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

También solicitan que se investigue por peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, así como dos más de sus familiares y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores fueron denunciados por Morena ante la Fiscalía Anticorrupción por uso irregular de recursos públicos.

La denuncia fue presentada este lunes en contra del mandatario, su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, entre otros.

Los morenistas acusan del desvío de mil 400 millones de pesos que habrían terminado, mediante triangulaciones, en la Firma jurídica y Fiscal Abogados que propiedad del papá del jefe del ejecutivo estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-su-familia-denunciados-por-presunta-triangulacion-de-1400-mdp-en-nl-DF23629093

“Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de aquellos delitos que resulten de la investigación”, compartió René González, secretario general del CEE en Nuevo León.

González mencionó que desean que se investigue a Samuel García por el desvío de recursos, así como también a proveedores, empresa contratistas, subcontratistas y particulares que habrían intervenido en operaciones ligadas a maniobras.

Entre las pruebas que presentaron incluyeron una contestación del gobernador al Congreso del estado como declaración durante el juicio político en su contra.

“Quiero destacar un elemento particularmente relevante: dentro del procedimiento de juicio político, obra la contestación presentada por el propio Samuel Alejandro García Sepúlveda en la que sostiene que los recursos públicos pierden esa naturaleza una vez que son transferidos a particulares y se convierten en recursos privados sobre los cuales cesa el control del estado. Consideramos que esta afirmación debe ser analizada por el Ministerio Público y contrastada con el marco constitucional y legal aplicable”, señaló.

Indicó que la investigación debe abarcar toda la cadena que habría participado en los ilícitos y se dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.

https://vanguardia.com.mx/opinion/listo-el-expediente-contra-samuel-garcia-PA23545684

“Solicitamos que se investigue que recursos fueron entregados, a quién fueron entregados, bajo qué concepto, bajo qué operaciones y cuál fue destino. La investigación debe permitir conocer toda la cadena de los recursos”, expuso.

También solicitó la intervención de la Comisión Bancaria y de Valores para obtener la información de las cuentas de las personas, así como empresas señaladas en la denuncia.

En cuanto al SAT (Servicio de Administración Tributaria) estarán requiriendo la información fiscal de las personas morales involucradas.

“El objetivo es seguir la ruta del dinero y determinar su destino final (...) También estaremos tomando las medidas legales correspondientes para hacer del conocimiento de la autoridad federal aquellos hechos que pudieran ser de su competencia, incluyendo en su caso, la posible comisión del delito de delincuencia organizada”, señaló.

La denuncia también contempla al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, y su primo Éric Peñalver Serna.

https://vanguardia.com.mx/noticias/samuel-garcia-a-la-carcel-afirma-loret-que-la-fgr-tiene-pruebas-abrumadoras-contra-el-gobernador-de-nl-PA23548034

A la presentación de la denuncia acudieron Alejandro Murat, delegado del partido en el estado, así como aspirantes a cargos de elección popular, alcaldes, diputados y regidores, entre otros.

Recordó que también acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 26 de mayo, para denunciar el desvío de recursos federales.

“Siguen las investigaciones, nosotros, pues estamos esperando, incluso queremos informarles que esa denuncia próximamente la vamos a ampliar para agregar el elemento de la confesión que hace en el juicio el propio gobernador”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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