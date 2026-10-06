Morena dialogará con Tatiana Clouthier para evitar que abandone el partido

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    Morena dialogará con Tatiana Clouthier para evitar que abandone el partido
    Tras quedar en el cuarto lugar en las encuestas, Clouthier ha descalificado a Clara Luz Flores. Cuartoscuro

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, sostendrá un encuentro este martes con ella

CDMX.- En un intento por evitar que se vaya de Morena y mantenga sus descalificaciones hacia el partido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, se reunirá este martes con Tatiana Clouthier, aspirante a la Gubernatura de Nuevo León.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que mientras tanto ella se reunirá con otros aspirantes a gubernaturas que perdieron la encuesta, para insistirles que lo importante es la unidad.

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“En Nuevo León, he estado en comunicación con Clara (Luz Flores) por un lado y por otro lado, nuestra compañera Citlalli hoy va a platicar con Tatiana (en Monterrey)”, se limitó a decir.

CLOUTHIER DESCALIFICA A CLARA LUZ FLORES

Tras quedar en el cuarto lugar en las encuestas, Clouthier ha descalificado a Clara Luz Flores, quien será la próxima candidata a la Gubernatura de Nuevo León, así como el proceso interno, poniendo en duda los resultados de las encuestas.

Montiel argumentó que están permitiendo que todos los que participaron en el proceso interno “expresen lo que piensan y sienten”, pues hicieron un gran esfuerzo.

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“Es una gran compañera. Yo la admiro mucho, yo la conocí el día que inició la campaña el presidente López Obrador en Ciudad Juárez. Yo fui por él en un carrito al aeropuerto para llegar al arranque de campaña y venía Tatiana con él y veníamos ahí todos en coche-sardina porque no teníamos muchos recursos y me dio mucho gusto conocerla.

“Tenía una actividad en redes sociales muy importante, y era un aliciente para muchos de nosotros, pues que una personalidad que venía de otras fuerzas políticas o de otro pensamiento, se sumara, pues de manera tan decidida”, dijo sobre Clouthier.

JUSTIFICA MONTIEL ENTREGA DE CANDIDATURA A ANDREA CHÁVEZ

La dirigente morenista resumió los cargos en los que ha estado la exsecretaria de Economía.

“Es una mujer que yo respeto mucho, y como se los hemos venido diciendo, se vale decir lo que se piensa, aquí no hay pensamiento único. Nosotros somos quienes promovemos el pensamiento crítico, todo mundo tiene derecho a expresarse, lo respetamos y vamos a platicar con ella. Ella siempre ha tenido sus opiniones, las ha expresado y la hemos escuchado”, añadió.

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Montiel justificó entregarle la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, a Andrea Chávez, pese a que la convocatoria para el proceso interno a coordinadores de Presidencias Municipales aún no se publica.

Sin mencionar las críticas que ha tenido Chávez por ser cercana al senador Adán Augusto López, la presidenta de Morena calificó de lamentable que se juzgue la trayectoria de la senadora, basándose o relacionándola con “otro compañero”.

“Andrea tiene su trayectoria, tiene su esfuerzo, es muy buena legisladora, debatiente y su trabajo se reflejó en Chihuahua, en la encuesta. Entonces, su trabajo está ligado a ella, a su esfuerzo. Y eso es lo que se reconoce. Ni nadie interviene ni con ella ni con nadie en estos asuntos. No tiene que ver con nadie más que con su esfuerzo”, aseguró.

LA DUPLA PARA GANAR CHIHUAHUA

Chávez y Cruz Pérez, como coordinador estatal y próximo candidato a la gubernatura, afirmó, serán la dupla perfecta para ganar Chihuahua.

Sin revelar qué les ha ofrecido, Montiel dijo que se está reuniendo con todos los aspirantes que perdieron en las encuestas, pero quedaron en los primeros lugares.

Prácticamente, según dijo, sólo le falta reunirse con Raúl Morón, aspirante a la gubernatura de Michoacán.

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Otros que abandonaron el Word Trace Center sin reconocer el triunfo del ganador son Milena Quiroga, de Baja California Sur, y Ulises Mejía, de Zacatecas, con quienes ya se reunió, así como Alfonso Sánchez, de quien no informó si ya sostuvo un encuentro el fin de semana que fue a Tlaxcala.

También se acercó a Geraldine Ponce, de Nayarit, y otros personajes inconformes.

PACIENCIA CON EL PT

La presidenta de Morena afirmó que siguen en pláticas con el Partido del Trabajo (PT), y se han zanjado la mayoría de las preocupaciones de ese partido.

Pero Montiel no informó si aceptarán realizar nuevas encuestas en algunos estados como lo pide ese partido.

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“Vamos bien. Estoy convencida de que vamos a seguir caminando juntas y juntos. La política es así y nosotros debemos tener paciencia y, como se los dije, nosotros teníamos una gran convicción de seguir caminando con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para alcanzar los triunfos que el pueblo de México necesita”, agregó.

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