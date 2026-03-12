Festival de Primavera de Cuernavaca, Morelos, será pospuesto por inseguridad y feminicidios

    Festival de Primavera de Cuernavaca, Morelos, será pospuesto por inseguridad y feminicidios
    El Festival de Primavera, planeado del 27 de marzo al 5 de abril, fue pospuesto por decisión del estado Vanguardia

A causa de la inseguridad y los casos de feminicidio de Kimberly Joselin y Karol Toledo, el festival será pospuesto, pero no los eventos musicales

El 12 de marzo se reportó que el Festival de Primavera 2026 de Cuernavaca ha sido pospuesto de manera indefinida a causa de la inseguridad y dos casos de feminicidio en Morelos.

Los dos casos de feminicidios registrados fueron los de Kimberly Joselin y Karol Toledo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los medios de información han destacado que ambos homicidios no tienen conexión y ocurrieron a días de diferencia. No obstante, la doble existencia de estos incidentes causó la indignación de los estudiantes y se organizó una movilización.

Por ello, se informó que el Festival de Primavera, el cual normalmente habría sido celebrado del 27 de marzo al 5 de abril, será pospuesto.

El tema de la Universidad hace que valoremos, no podemos tener a nuestra máxima casa de estudios en una crisis y nosotros hagamos en Cuernavaca una feria como esta que también exige que la sociedad cuente con un espacio para acudir y divertirse, pero sería contradictorio’ comentó José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca.

Hasta el momento, nuevas fechas para el festival no se han publicado. Se estimó que la decisión fue tomada en coordinación con la gobernatura de Morelos, dirigida por la gobernadora Margarita González Saravia.

No hemos puesto fecha, tenemos que esperar que los tiempo sean oportunos (...) No tiene un impacto económico porque no hemos contratado, los preparativos los tuvimos que suspender, pero habrá momentos y estamos desarrollando algunas otras actividades para que quienes tengan interés en alguna actividad económica cuenten con el espacio’ agregó el presidente municipal.

¿CANCELARÁN EL PALENQUE EN CUERNAVACA?

A pesar de haber sido pospuesto el Festival de Primavera de Cuernavaca, Morelos, se informó que los eventos musicales, que estaban programados a la par con la celebración, no serán cancelados.

Aunque el Festival de Primavera es un evento organizado por el gobierno para el público general, los eventos musicales, como el palenque, son programados por agencias privadas.

Uno de los primeros eventos en realizarse será por el grupo argentino ‘Los Caligaris’, el 14 de marzo en el teatro Ocampo. Se destacó que en las presentaciones, aunque sean eventos privados, tendrán apoyo de elementos de seguridad del estado.

