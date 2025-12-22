$!FGE de Quintana Roo detiene a ‘El Dóber’, objetivo prioritario y generador de violencia en la región

Dos personas fueron detenidas y se aseguraron drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y un vehículo durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, como parte de acciones para combatir delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Entre los detenidos se encuentra José Rafael “N”, alias “El Dóber”, identificado por la autoridad como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado y presunto integrante de un grupo criminal generador de violencia en el municipio Benito Juárez. La segunda persona asegurada fue identificada como Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

Durante la intervención, los agentes decomisaron hierba verde seca con características de la marihuana, polvo blanco con apariencia de cocaína, así como un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos. También se aseguró dinero en efectivo por 213 mil 370 pesos y 5 mil 300 dólares, además de una camioneta RAM 2500, modelo 2017.