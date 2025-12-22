FGE de Quintana Roo detiene a ‘El Dóber’, objetivo prioritario y generador de violencia en la región

    FGE de Quintana Roo detiene a ‘El Dóber’, objetivo prioritario y generador de violencia en la región
    Dos personas fueron detenidas y se aseguraron drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y un vehículo durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. CORTESÍA

El operativo se realizó mientras los elementos llevaban a cabo recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar Kukulcán, en el municipio Benito Juárez

Dos personas fueron detenidas y se aseguraron drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y un vehículo durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, como parte de acciones para combatir delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Entre los detenidos se encuentra José Rafael “N”, alias “El Dóber”, identificado por la autoridad como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado y presunto integrante de un grupo criminal generador de violencia en el municipio Benito Juárez. La segunda persona asegurada fue identificada como Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

Durante la intervención, los agentes decomisaron hierba verde seca con características de la marihuana, polvo blanco con apariencia de cocaína, así como un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos. También se aseguró dinero en efectivo por 213 mil 370 pesos y 5 mil 300 dólares, además de una camioneta RAM 2500, modelo 2017.

ASÍ FUE EL OPERATIVO DE LA FISCALÍA DE QUINTANA ROO

El operativo se realizó mientras los elementos llevaban a cabo recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, donde fue interceptado el vehículo en el que viajaban los ahora detenidos.

Las personas aseguradas, junto con los indicios y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que dentro del plazo constitucional correspondiente determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y combatir los delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, con apego a la legalidad y al debido proceso.

