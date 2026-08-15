FGJEM investiga hallazgo de 12 perros muertos en Naucalpan; indagan posibles peleas clandestinas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    FGJEM investiga hallazgo de 12 perros muertos en Naucalpan; indagan posibles peleas clandestinas
    La FGJEM investiga el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos en Naucalpan. El alcalde Isaac Montoya señaló que podrían estar relacionados con peleas clandestinas. Cuartoscuro

La FGJEM investiga el hallazgo de hasta 12 perros muertos en Naucalpan. El alcalde Isaac Montoya señaló un posible vínculo con peleas clandestinas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.

El descubrimiento se produjo durante un rastreo realizado por personal de la Fiscalía, luego de que habitantes de la comunidad difundieran en redes sociales imágenes y reportes sobre el abandono de los cuerpos de varios animales en un sitio de difícil acceso.

El alcalde morenista, Isaac Montoya dijo a Imagen Televisión que, “se hallaron cuerpos en bolsas, al parecer, el trasfondo apunta a un caso de peleas clandestinas por las características de los perros encontrados”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/concientizan-animalistas-sobre-una-tenencia-responsable-de-los-seres-sintientes-en-saltillo-HK22823271

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN POR EL HALLAZGO DE LOS ANIMALES

De acuerdo con información de la FGJEM, los restos fueron localizados durante la tarde de este jueves, a una profundidad de al menos 20 metros. Los cuerpos de los caninos se encontraban dentro de bolsas negras.

Tras ubicar el punto señalado por los habitantes, las autoridades acordonaron el lugar para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía mexiquense informó que inició de oficio una carpeta de investigación, debido a que hasta ese momento no existía una denuncia formal ni una noticia criminal relacionada con el hallazgo.

El despliegue de personal ministerial se realizó después de que la institución conociera los reportes publicados por habitantes de Santiago Tepatlaxco. Agentes de investigación acudieron a la zona para localizar el sitio señalado y verificar la información.

Pasadas las 17:00 horas del jueves, los elementos localizaron finalmente el punto donde habían sido abandonados los animales.

SERVICIOS PERICIALES REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LOS RESTOS

El sitio fue asegurado con cintas de seguridad con la leyenda “Prohibido el paso”, mientras personal especializado llevó a cabo la recopilación de indicios.

La FGJEM informó que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos encontrados en la zona serrana de Naucalpan.

La dependencia señaló que se efectuarán los peritajes necesarios para establecer con precisión el número de animales localizados y determinar a qué especies corresponden.

Asimismo, las autoridades buscarán obtener información que permita establecer las circunstancias en las que murieron los animales, así como la manera en que fueron trasladados y abandonados en el sitio.

VECINOS REPORTARON EL HALLAZGO DESDE EL 9 DE AGOSTO

El caso comenzó a difundirse públicamente el domingo 9 de agosto, cuando habitantes de Santiago Tepatlaxco localizaron los cadáveres y posteriormente compartieron imágenes en redes sociales.

Los vecinos señalaron que el sitio se encontraba en una zona de difícil acceso y reportaron malos olores provenientes del lugar. También expresaron preocupación por la posibilidad de que los restos representaran un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/atienden-en-promedio-10-reportes-semanales-por-maltrato-animal-en-saltillo-GI18322073

A partir de estos reportes, la Fiscalía realizó un rastreo en campo para corroborar la información y ubicar el punto exacto donde se encontraban los cuerpos.

La localización de los restos permitió confirmar la existencia del sitio señalado y dio paso a las diligencias ministeriales para determinar qué ocurrió con los animales.

La carpeta de investigación permanecerá abierta mientras se realizan los estudios periciales y se recaban los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte y abandono de los perros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Muertes
maltrato animal

Localizaciones


Edomex

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El retiro de la visa de Andy López Beltrán generó reacciones de los partidos políticos de cara a la elección de 2027.

Coahuila: PRI y PAN exigen motivos por retiro de visa de Andy López; Morena acusa injerencia
Aunque el transporte de personal es una solución colectiva, todavía enfrenta desafíos dentro de la movilidad de la ciudad.

Transporte de personal: cuando el turno termina y la ciudad se detiene
true

Si no te preocupaba la IA, el momento ha llegado
true

Andy López Beltrán: la pataleta del junior ‘izquierdista’
NosotrAs: ¿Quiénes nos dan un piso firme para caminar por el mundo?

NosotrAs: ¿Quiénes nos dan un piso firme para caminar por el mundo?
El top 5 del ranking es una mezcla entre caricaturas y producciones llenas de récords.

Hasta agosto, este es el ranking de películas más taquilleras en 2026

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Terremoto de magnitud 7.7 se registra en Indonesia y emiten alerta de tsunami
La Fundación del Empresariado Coahuilense ha impulsado este estudio junto al Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Coahuila y el norte de México, con mayor movilidad social que el resto del país