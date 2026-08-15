FGJEM investiga hallazgo de 12 perros muertos en Naucalpan; indagan posibles peleas clandestinas

El alcalde morenista, Isaac Montoya dijo a Imagen Televisión que, “se hallaron cuerpos en bolsas, al parecer, el trasfondo apunta a un caso de peleas clandestinas por las características de los perros encontrados”.

El descubrimiento se produjo durante un rastreo realizado por personal de la Fiscalía, luego de que habitantes de la comunidad difundieran en redes sociales imágenes y reportes sobre el abandono de los cuerpos de varios animales en un sitio de difícil acceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN POR EL HALLAZGO DE LOS ANIMALES

De acuerdo con información de la FGJEM, los restos fueron localizados durante la tarde de este jueves, a una profundidad de al menos 20 metros. Los cuerpos de los caninos se encontraban dentro de bolsas negras.

Tras ubicar el punto señalado por los habitantes, las autoridades acordonaron el lugar para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía mexiquense informó que inició de oficio una carpeta de investigación, debido a que hasta ese momento no existía una denuncia formal ni una noticia criminal relacionada con el hallazgo.

El despliegue de personal ministerial se realizó después de que la institución conociera los reportes publicados por habitantes de Santiago Tepatlaxco. Agentes de investigación acudieron a la zona para localizar el sitio señalado y verificar la información.

Pasadas las 17:00 horas del jueves, los elementos localizaron finalmente el punto donde habían sido abandonados los animales.

SERVICIOS PERICIALES REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LOS RESTOS

El sitio fue asegurado con cintas de seguridad con la leyenda “Prohibido el paso”, mientras personal especializado llevó a cabo la recopilación de indicios.

La FGJEM informó que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos encontrados en la zona serrana de Naucalpan.

La dependencia señaló que se efectuarán los peritajes necesarios para establecer con precisión el número de animales localizados y determinar a qué especies corresponden.

Asimismo, las autoridades buscarán obtener información que permita establecer las circunstancias en las que murieron los animales, así como la manera en que fueron trasladados y abandonados en el sitio.

VECINOS REPORTARON EL HALLAZGO DESDE EL 9 DE AGOSTO

El caso comenzó a difundirse públicamente el domingo 9 de agosto, cuando habitantes de Santiago Tepatlaxco localizaron los cadáveres y posteriormente compartieron imágenes en redes sociales.

Los vecinos señalaron que el sitio se encontraba en una zona de difícil acceso y reportaron malos olores provenientes del lugar. También expresaron preocupación por la posibilidad de que los restos representaran un riesgo sanitario para quienes habitan en las inmediaciones.