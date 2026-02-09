FGR alista nueva acusación contra Javier Duarte por peculado

México
/ 9 febrero 2026
    FGR alista nueva acusación contra Javier Duarte por peculado
    La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación de peculado por cinco millones de pesos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

Se castiga hasta con 14 años de prisión; de ser vinculado a proceso, evitará que recobre su libertad en abril

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación de peculado por cinco millones de pesos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por el ilícito se castiga hasta con 14 años de prisión, por lo que de ser vinculado a proceso, evitará que recobre su libertad en abril de 2026, cuando cumpla una sentencia de nueve años.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, intentó imputarlo por el supuesto desvío de subsidios federales destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, en 2012 cuando era gobernador.

Este lunes se tenía prevista una audiencia por el caso de Duarte en el Reclusorio Norte, pero se difirió para el próximo jueves 12 de febrero, ya que la defensa no estuvo presente.

Duarte solicitó al juzgador aplazar la audiencia, afirmando que sus abogados se encuentran internados en un nosocomio, al parecer por una intervención debido a un tumor en el páncreas y una infección renal.

Pero el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez realizar la diligencia y asignar al exgobernador un defensor de oficio, al mencionar que en dos ocasiones la audiencia se ha pospuesto

El juzgador apercibió a Duarte de Ochoa por llevar a cabo tácticas dilatorias para no continuar con la diligencia.

¿LIBERACIÓN EN JUEGO?

El pasado 21 de noviembre, una jueza federal rechazó otorgar el beneficio de libertad anticipada al exgobernador de Veracruz por no cumplir con dos de los siete requisitos que ordena la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La jueza federal de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, afirmó que al no reunirse la totalidad de los requisitos del artículo 141 de la ley, “resulta infundada la petición de libertad anticipada”.

El próximo 15 de abril cumplirá su sentencia de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la FGR, el exgobernador desvío cinco millones de pesos de subsidios federales destinados a un fondo para apoyo a personas con discapacidad en Veracruz, durante su gestión.

