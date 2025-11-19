Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes, luego casi 12 horas de audiencia, en la que se desahogaron cinco testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) y se realizaron alegatos de clausura. Lo anterior, dijo, para valor las pruebas presentadas por las partes debido a lo complejo del tema. La diligencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, concluyó tensa y en medio de un enfrentamiento entre los fiscales de la FGR y los abogados defensores sobre la conducta y comportamiento de Duarte de Ochoa tanto en prisión como su actuar en el proceso penal que tiene vigente por desaparición forzada.

El exmandatario preso ha cumplido el 95% de su condena por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo que saldría de la cárcel para el 2027. LOS ALEGATOS Y es que en los alegatos de clausura, Pablo Campuzano, abogado del expriísta veracruzano, reiteró que su cliente reúne los requisitos establecidos en la ley para obtener su libertad. Sin embargo, acusó que fue víctima de tortura al haber sido obligado a comparecer en una audiencia en la que se desmayó porque se le bajó la presión y, pese a ello, fue presentado atado en silla de ruedas y se le inyectó adrenalina lo que lo provocó vómito. Asimismo, el litigante señaló que la FGR trató de hacer ver a Duarte de Ochoa como un "monstruo", una persona "degenerada" y trató de exhibirlo mediáticamente. "No es un monstruo, imaginemos que el señor no se llama Javier Duarte. Trajeron la mitad de la Fiscalía de Veracruz. Esta es una presión, esta es un aplaste del Estado en contra de una persona. Javier Duarte no es un degenerado, no es un monstruo, como lo quiere determinar la Fiscalía. Es una persona sentenciada", expuso.