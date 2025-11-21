Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz

El 21 de noviembre se reportó que una jueza de Ejecución rechazó la libertad condicional del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por ello, el exfuncionario del estado deberá cumplir su sentencia completa en prisión.

Durante la sesión, la juzgadora consideró que los argumentos presentados por Javier Duarte de Ochoa no eran suficientes para que saliera de prisión y se le permitiera medidas cautelares. Entre los argumentos, se destacó que el exfuncionario había cumplido con el 95% de su condena con ‘buen comportamiento’.

Como contraparte, la Fiscalía General de la República justificó que el interno tenía ‘mala conducta’, ya que consideraron que su supuesta desaparición forzada fue un acto de evasión de justicia al no presentarse en su audiencia.

Ángela Zamorano Herrera, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, citó a la fiscalía y a la defensa de Duarte para dicha sentencia.