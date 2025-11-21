Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz

México
/ 21 noviembre 2025
    Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz
    Rechazan libertad condicional de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz FOTO: VANGUARDIA

El exgobernador fue detenido el 15 de abril del 2017 en Panajachel, Guatemala, tras ser acusado por corrupción y lavado de dinero

El 21 de noviembre se reportó que una jueza de Ejecución rechazó la libertad condicional del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Por ello, el exfuncionario del estado deberá cumplir su sentencia completa en prisión.

Durante la sesión, la juzgadora consideró que los argumentos presentados por Javier Duarte de Ochoa no eran suficientes para que saliera de prisión y se le permitiera medidas cautelares. Entre los argumentos, se destacó que el exfuncionario había cumplido con el 95% de su condena con ‘buen comportamiento’.

Como contraparte, la Fiscalía General de la República justificó que el interno tenía ‘mala conducta’, ya que consideraron que su supuesta desaparición forzada fue un acto de evasión de justicia al no presentarse en su audiencia.

Ángela Zamorano Herrera, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, citó a la fiscalía y a la defensa de Duarte para dicha sentencia.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

