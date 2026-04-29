Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

También es señalado —junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, quien permanece desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México— de presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en la provincia de Palermo en Buenos Aires, Argentina, puede estar relacionado con lavado de dinero respecto a operaciones con seguros de vida, propiedades y vehículos, indican investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las operaciones inusuales de Fernando Farías Laguna, se conoció la reportada por la institución Grupo Nacional Provincial respecto de la aportación del contralmirante a su póliza por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos el 28 de septiembre de 2021.

Como beneficiaria, puso a su madre, Ana Elizabeth Laguna Rivera. La institución financiera indicó que la aportación no era congruente con los ingresos manifestados por el marino y sale de su perfil transaccional histórico, por importes que superan un millón de pesos.

Por ello, le requirió mayor información sobre el origen de los recursos aportados a la póliza, sin obtener respuesta, circunstancia que motivó el reporte como operación inusual.

“De lo anterior, y realizando una confronta con lo conocido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) recibidos, se confirma que corresponde al pago de prima de seguro de vida realizada en el ejercicio 2021, por la cantidad de 11 millones 135 mil 981 pesos (primera etapa-colocación)”, refieren las investigaciones.

Con base en los CFDI de egresos vigentes, se identificó que el contralmirante realizó retiros de seguro de vida y primas de gastos médicos con la institución Grupo Nacional Provincial, durante el periodo 2020-2024, por un total de 17 millones 812 mil 635 pesos.

De este monto, 17 millones 500 mil pesos corresponden al ejercicio de 2023 (segunda etapa-estratificación).

“Podría identificarse como un método que se utiliza en el proceso de lavado de dinero respecto de operaciones con seguros de vida; se ingresan altas cantidades de recursos ilícitos en la compra y adquisición de seguros de vida (primera etapa-colocación)”.

”Posteriormente se solicita la cancelación del seguro, requiriendo la devolución de los recursos por medio de algún instrumento financiero: transferencia, cheque de caja, aun y cuando eso aplique una penalización, obteniendo los recursos ya transformados y limpios (segunda etapa estratificación)”, detallan los documentos.

En el expediente también se menciona que la institución FC Financial reportó, el 13 de marzo de 2020, un contrato a nombre del contralmirante respecto de un crédito simple de garantía prendaria, otorgado por 448 mil 363 pesos para la adquisición de un automóvil Jeep Wrangler Unlimited Sahara Night Eagle Etorque Mild Hybrid 4x4 modelo 2020.

Se realizó el pago anticipado en efectivo de 378 mil 273 pesos a dos meses de obtener el vehículo, lo que alertó por el pago incongruente de 84% del total del crédito.

Dato

* 17.5 mdp retiró Fernando Farías de su seguro de vida y primas de gastos médicos en 2023.