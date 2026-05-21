Asegura Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que no dejará el cargo y niega saber sobre participación de agentes de EU

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    Asegura Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que no dejará el cargo y niega saber sobre participación de agentes de EU
    La presidenta respondió a señalamientos sobre presuntos intentos de bloquear movilizaciones en su contra en Chihuahua, lo que rechazó de manera categórica. CUARTOSCURO

Añadió que mantiene comunicación con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que no dejará el cargo y señaló que sabía de la acción policíaca, pero no de la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la entidad.

”Estoy firme en mi cargo”, sostuvo en entrevista con Radio Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que enfatizó que “no gestionó, no autorizó ni tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-realiza-nuevos-mandos-militares-en-sinaloa-jalisco-y-slp-JO20842913

Añadió que mantiene comunicación con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, aunque negó tener coordinación con agencias de seguridad estadounidenses o con la embajada.

También rechazó haber ignorado una llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó que el contacto se intentó mediante el “teléfono rojo”, mientras ella se encontraba fuera de la oficina.

”No es que no le haya tomado la llamada (...) Me reporté con ella, me reporté con su gente en su oficina”, señaló.

Añadió que ofreció viajar a la Ciudad de México para reunirse con la mandataria, pero luego se le indicó que la comunicación sería mediante el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La presidenta respondió a señalamientos sobre presuntos intentos de bloquear movilizaciones en su contra en Chihuahua, lo que rechazó de manera categórica.

Aseguró que su gobierno no usó recursos para impedir la llegada de manifestantes a una protesta en la capital del estado y que las acusaciones forman parte de una narrativa política.

Campos Galván también defendió la situación de su estado frente a críticas del gobierno federal, al señalar que Chihuahua se enfrenta a condiciones particulares en temas como agua, seguridad y desarrollo regional.

Reiteró que no ha sido citada por la Fiscalía General de la República ni convocada a Palacio Nacional, pese al contexto político derivado de las investigaciones sobre el operativo en el norte del estado.

La gobernadora afirmó que la coordinación en materia de seguridad con el gobierno federal se mantiene a través de las instituciones correspondientes, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad federal.

En otro momento de la entrevista, sostuvo que el trabajo conjunto con autoridades federales continúa en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto y violencia contra las mujeres.

También defendió los resultados de su administración en materia de seguridad, al señalar reducciones en homicidios dolosos y otros delitos patrimoniales, además del fortalecimiento de la policía estatal.

También rechazó que exista ruptura en la relación institucional con el gobierno federal y afirmó que las investigaciones en curso deben continuar sin politización.

En la entrevista, reiteró que la comunicación con la administración de Sheinbaum Pardo en materia de seguridad continúa a través de las mesas institucionales y canales formales de coordinación.

Señaló que las investigaciones sobre el operativo en el que se detectó la presencia de agentes extranjeros siguen su curso y que existe colaboración entre autoridades estatales y federales.

Reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las instancias de seguridad para dar seguimiento a los casos en desarrollo.Indicó que la relación con el gobierno federal se mantiene dentro de los cauces institucionales y con respeto a las atribuciones de cada nivel de gobierno.

Sostuvo que las reuniones de seguridad continúan de manera regular y que se da seguimiento a los acuerdos establecidos en esas mesas.

Afirmó que su gobierno ha insistido en mantener la cooperación en materia de seguridad sin que ello implique subordinación política.

Campos Galván reiteró que las investigaciones deben concluir con base en evidencia y sin presiones externas.

Señaló que su administración seguirá enfocada en resultados en materia de seguridad y atención a víctimas.

La gobernadora precisó que el objetivo es mantener la estabilidad en la entidad federativa mediante la coordinación entre las autoridades.

Las investigaciones sobre la participación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, según reiteró la gobernadora Maru Campos, continúan abiertas y en coordinación con la Fiscalía General de la República, sin interrupciones en los canales de colaboración entre autoridades estatales y federales.

Señaló, además, que hasta el momento no ha recibido notificación formal, citatorio o requerimiento por parte de instancias federales, por lo que el seguimiento del caso se mantiene dentro de los esquemas institucionales habituales.

*Maru Campos defendió a Chihuahua ante críticas del gobierno.

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