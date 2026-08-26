FGR decomisa en Nuevo León 2 millones 360 mil litros de sustancias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de la FGR catearon un inmueble en el ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León
La Fiscalía General de la República (FGR), aseguró dos millones 360 mil litros de una sustancia en un cateo a un inmueble en Guadalupe, Nuevo León.
En el operativo también se aseguraron diversos contenedores y vehículos, informó la dependencia federal este miércoles.
Los hechos se registraron el pasado 22 de agosto en cumplimiento a un mandato judicial por ilícitos, contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
En los sucesos también se aseguraron tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, cuatro camionetas con pipa, dos camas caja secas, ocho motobombas, dos con cuenta litros, cuatro montacargas, un tanque tipo cisterna, diez ferrotanques, once tanques verticales y un remolque.
Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) que espera el dictamen pericial para determinar el tipo de sustancia asegurada y proseguir con las indagatorias contra quienes resulten responsables.