Casino Royale: a 15 años deudos exigen conocer la verdad tras la tragedia que dejó 52 personas muertas; sólo hay dos sentenciados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Casino Royale: a 15 años deudos exigen conocer la verdad tras la tragedia que dejó 52 personas muertas; sólo hay dos sentenciados
    Existen 25 personas procesadas por el ataque al centro de apuestas; de ellas sólo dos han sido sentenciadas. Cuartoscuro

Familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y la verdad sobre lo ocurrido aquella tarde de 2011

MONTERREY, NL.- A 15 años de la tragedia del Casino Royale, el Colectivo 52+2, que reúne a familiares de las víctimas, continúa exigiendo justicia y la verdad sobre lo ocurrido aquella tarde del 25 de agosto de 2011.

Integrantes del colectivo se reunirán frente al memorial construido en el lugar donde se encontraba el Casino Royale, sobre la Avenida San Jerónimo, para honrar la memoria de las personas que fallecieron en el ataque perpetrado por la delincuencia organizada y reiterar su exigencia de justicia y de un actuar adecuado por parte de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-elige-a-nora-ruvalcaba-como-coordinadora-para-aguascalientes-OE23056668

A través de un comunicado, los familiares de las víctimas destacaron que, a 15 años de los hechos, continúan enfrentando procesos inconclusos e información oficial contradictoria.

HAY 25 PERSONAS PROCESADAS PERO SÓLO DOS SENTENCIADAS

Señalaron que, de acuerdo con información reciente proporcionada por el Poder Judicial, en la causa penal 203/2011 y sus 14 causas acumuladas existen 25 personas procesadas por el ataque al centro de apuestas.

De esas 25 personas, solo dos han sido sentenciadas, aunque únicamente una de ellas por el macroproceso relacionado con los hechos del Casino; la otra cuenta con sentencia en una causa acumulada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-alerta-de-estados-unidos-gabinete-de-seguridad-descarta-elementos-de-riesgo-en-mexicali-LE23054708

Detallaron que, del resto de las personas procesadas, cuatro permanecen en la fase de instrucción, seis se encuentran en reposición del procedimiento, 11 cuentan con sentencia apelada y dos procedimientos concluyeron debido al fallecimiento de los procesados.

EXIGEN ENTREGA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS

Ante esta situación, y a 15 años de la tragedia, los familiares exigieron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Tribunal Superior de Justicia que concilien su información y entreguen una explicación individual, clara y verificable sobre cada uno de los procesos.

”A pesar de estos datos, todavía no contamos con una relación oficial, nominal y homologada que permita conocer con precisión la situación de cada persona procesada, su causa de origen, los delitos atribuidos, las resoluciones dictadas y las actuaciones pendientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-requiere-la-fuerza-del-estado-mexicano-y-el-apoyo-de-sheinbaum-graciela-dominguez-GE23054460

”Por ello, hemos solicitado al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que concilien su información y entreguen una explicación individual, clara y verificable”, señalaron los familiares en el comunicado.

PREOCUPA A DEUDOS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CNDH

Entre sus demandas, los familiares también manifestaron su preocupación por las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para concluir administrativamente el seguimiento de la Recomendación 66/2012, pese a que, aseguran, persisten obligaciones sin cumplimiento integral.

Detallaron que este asunto se encuentra judicializado y ha avanzado a la etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado, donde continuarán defendiendo sus derechos como víctimas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exsecretaria-de-carlos-manzo-acusa-que-grecia-quiroz-recomendo-a-samuel-n-senalado-por-filtrar-datos-al-cjng-FE23052421

En dicha recomendación se señala a autoridades como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey, las cuales, según los familiares, mantienen obligaciones que no pueden considerarse satisfechas mediante trámites administrativos ni acciones aisladas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Justicia
Investigaciones

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Organizaciones


CNDH
PGJ
Poder Judicial

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carrera vs. el destino

Carrera vs. el destino
true

El regreso de López Obrador
Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León

Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras aprobar la nueva licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas. heladas , granizadas y fuertes vientos a estos estados
La SEP habilitó Educación Superior 2026, una plataforma que concentra más de 37 mil lugares en universidades públicas, con opciones presenciales y en línea para quienes buscan estudiar una licenciatura.

¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia
Salud. La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud

Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años
El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló al cuarto puesto del ranking mundial de la UCI tras conquistar la Vuelta a Alemania 2026, consolidándose entre los mejores corredores del planeta.

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI