Casino Royale: a 15 años deudos exigen conocer la verdad tras la tragedia que dejó 52 personas muertas; sólo hay dos sentenciados

MONTERREY, NL.- A 15 años de la tragedia del Casino Royale, el Colectivo 52+2, que reúne a familiares de las víctimas, continúa exigiendo justicia y la verdad sobre lo ocurrido aquella tarde del 25 de agosto de 2011. Integrantes del colectivo se reunirán frente al memorial construido en el lugar donde se encontraba el Casino Royale, sobre la Avenida San Jerónimo, para honrar la memoria de las personas que fallecieron en el ataque perpetrado por la delincuencia organizada y reiterar su exigencia de justicia y de un actuar adecuado por parte de las autoridades.

A través de un comunicado, los familiares de las víctimas destacaron que, a 15 años de los hechos, continúan enfrentando procesos inconclusos e información oficial contradictoria. HAY 25 PERSONAS PROCESADAS PERO SÓLO DOS SENTENCIADAS Señalaron que, de acuerdo con información reciente proporcionada por el Poder Judicial, en la causa penal 203/2011 y sus 14 causas acumuladas existen 25 personas procesadas por el ataque al centro de apuestas. De esas 25 personas, solo dos han sido sentenciadas, aunque únicamente una de ellas por el macroproceso relacionado con los hechos del Casino; la otra cuenta con sentencia en una causa acumulada.

Detallaron que, del resto de las personas procesadas, cuatro permanecen en la fase de instrucción, seis se encuentran en reposición del procedimiento, 11 cuentan con sentencia apelada y dos procedimientos concluyeron debido al fallecimiento de los procesados. EXIGEN ENTREGA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Ante esta situación, y a 15 años de la tragedia, los familiares exigieron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y al Tribunal Superior de Justicia que concilien su información y entreguen una explicación individual, clara y verificable sobre cada uno de los procesos. ”A pesar de estos datos, todavía no contamos con una relación oficial, nominal y homologada que permita conocer con precisión la situación de cada persona procesada, su causa de origen, los delitos atribuidos, las resoluciones dictadas y las actuaciones pendientes.

”Por ello, hemos solicitado al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que concilien su información y entreguen una explicación individual, clara y verificable”, señalaron los familiares en el comunicado. PREOCUPA A DEUDOS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CNDH Entre sus demandas, los familiares también manifestaron su preocupación por las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para concluir administrativamente el seguimiento de la Recomendación 66/2012, pese a que, aseguran, persisten obligaciones sin cumplimiento integral. Detallaron que este asunto se encuentra judicializado y ha avanzado a la etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado, donde continuarán defendiendo sus derechos como víctimas.

En dicha recomendación se señala a autoridades como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey, las cuales, según los familiares, mantienen obligaciones que no pueden considerarse satisfechas mediante trámites administrativos ni acciones aisladas.