Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
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Los hechos fueron reportados este martes en los ayuntamientos de Monterrey y San Nicolás de los Garza
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el cateo a dos colegios en el estado derivado de una investigación por delitos sexuales.
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Los operativos se realizaron de forma simultánea en los planteles ubicados al sur de Monterrey y en San Nicolás de los Garza.
Trascendió que uno de los colegios es Tonalli, que se ubica por el rumbo de la Carretera Nacional en la comunidad de El Uro.
En el sitio y al momento del cateo, se encontraba personal administrativo y docente que preparaba el regreso a clases de los alumnos para el próximo ciclo escolar. Según informas, únicamente se decomisaron unidades de cómputo y teléfonos celulares.
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Hasta el momento, la investigación está en proceso y la FGJNL no ha brindado mayores detalles.