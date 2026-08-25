Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
    Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León Google Maps

Los hechos fueron reportados este martes en los ayuntamientos de Monterrey y San Nicolás de los Garza

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el cateo a dos colegios en el estado derivado de una investigación por delitos sexuales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/vinculan-a-pareja-por-muerte-y-abuso-sexual-de-menor-de-2-anos-en-nuevo-leon-HP22969592

Los operativos se realizaron de forma simultánea en los planteles ubicados al sur de Monterrey y en San Nicolás de los Garza.

Trascendió que uno de los colegios es Tonalli, que se ubica por el rumbo de la Carretera Nacional en la comunidad de El Uro.

En el sitio y al momento del cateo, se encontraba personal administrativo y docente que preparaba el regreso a clases de los alumnos para el próximo ciclo escolar. Según informas, únicamente se decomisaron unidades de cómputo y teléfonos celulares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-al-hijo-de-arnulfo-jr-investigado-por-el-feminicidio-de-pamela-yahaira-DA23011453

Hasta el momento, la investigación está en proceso y la FGJNL no ha brindado mayores detalles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Delitos Sexuales
Escuelas

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Fuenteovejuna

Fuenteovejuna
NosotrAs: ¿Cuándo somos suficientes?

NosotrAs: ¿Cuándo somos suficientes?
Alrededor de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se extiende un ecosistema de conexiones integrado por familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos que han ocupado cargos o participado en negocios y contratos gubernamentales.

Así funciona la red de políticos y empresarios de ‘Andy’ López Beltrán
Las hijas gemelas de ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años. Conoce los vestidos de alta costura y detalles de la celebración.

Hijas de ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años... así fueron sus lujosos vestidos diseñados por April Black Diamond
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La CURP tradicional certificada es necesaria para tramitar todo tipo de documentos oficiales en México. Sin ella no podrás realizar ningún trámite ante las dependencias de la Administración Pública como en la SEP.

CURP certificada 2026... ¿Cómo tramitarla GRATIS en PDF para las inscripciones escolares, paso a paso?
Cita. La agrupación de pop prepara un recorrido por sus grandes éxitos para su presentación en Saltillo.

JNS llegará por primera vez a Saltillo: ya puedes comprar tus boletos
Luis sería el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conquistar cuatro coronas de bateo con cuatro franquicias diferentes.

Luis Arráez busca una hazaña inédita en la MLB: ganar cuatro títulos de bateo con cuatro equipos