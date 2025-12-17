FGR detiene a María Vanessa Pedraza, exasesora de García Luna por lavado de dinero

María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a una orden de aprehensión en su contra.

La acusada enfrenta el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivado de las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha estado realizando.

Se destacó que María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por el exsecretario de Seguridad (García Luna, quien está detenido en Estados Unidos) para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.

Esta empresa habría sido parte de una red de desvío de fondos del sistema penitenciario, del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, a través de la cual se beneficiaban García Luna y sus familiares.