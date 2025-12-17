FGR detiene a María Vanessa Pedraza, exasesora de García Luna por lavado de dinero
La FEMDO identificó a la acusada como apoderada de una empresa, asociada a una red de lavado de dinero que beneficiaba al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su familia
María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a una orden de aprehensión en su contra.
La acusada enfrenta el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivado de las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha estado realizando.
Se destacó que María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por el exsecretario de Seguridad (García Luna, quien está detenido en Estados Unidos) para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.
Esta empresa habría sido parte de una red de desvío de fondos del sistema penitenciario, del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, a través de la cual se beneficiaban García Luna y sus familiares.
ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE MARÍA VANESSA, EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA
La FGR describió que la detenida fue localizada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En la operación participaron instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La acusada fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades en el Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos.
ESTA ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE GENARO GARCÍA LUNA
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, cumpliendo una condena de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Tras ser sentenciado en octubre de 2024 por colaborar con el Cártel de Sinaloa, el exfuncionario comparte hoy el mismo centro penitenciario que Joaquín “El Chapo” Guzmán, bajo un régimen de estricto aislamiento y seguridad.
Paralelamente, García Luna enfrenta consecuencias financieras y procesos adicionales en México. En mayo de 2025, una corte civil en Florida dictaminó una sentencia que le ordena restituir al Estado Mexicano cerca de 2,400 millones de dólares desviados mediante una red de corrupción.