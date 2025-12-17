FGR detiene a María Vanessa Pedraza, exasesora de García Luna por lavado de dinero

México
/ 17 diciembre 2025
    FGR detiene a María Vanessa Pedraza, exasesora de García Luna por lavado de dinero
    María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a una orden de aprehensión en su contra. VANGUARDIA

La FEMDO identificó a la acusada como apoderada de una empresa, asociada a una red de lavado de dinero que beneficiaba al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su familia

María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de Genaro García Luna, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a una orden de aprehensión en su contra.

La acusada enfrenta el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivado de las investigaciones que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha estado realizando.

TE PUEDE INTERESAR: Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

Se destacó que María Vanessa llegó a ser la apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., que fue utilizada por el exsecretario de Seguridad (García Luna, quien está detenido en Estados Unidos) para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.

Esta empresa habría sido parte de una red de desvío de fondos del sistema penitenciario, del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, a través de la cual se beneficiaban García Luna y sus familiares.

$!ESPECIAL
ESPECIAL

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE MARÍA VANESSA, EXCOLABORADORA DE GARCÍA LUNA

La FGR describió que la detenida fue localizada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En la operación participaron instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

TE PUEDE INTERESAR: García Luna denuncia maltrato ‘extremo’ en prisión de Estados Unidos

La acusada fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades en el Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

ESTA ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE GENARO GARCÍA LUNA

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, cumpliendo una condena de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Tras ser sentenciado en octubre de 2024 por colaborar con el Cártel de Sinaloa, el exfuncionario comparte hoy el mismo centro penitenciario que Joaquín “El Chapo” Guzmán, bajo un régimen de estricto aislamiento y seguridad.

Paralelamente, García Luna enfrenta consecuencias financieras y procesos adicionales en México. En mayo de 2025, una corte civil en Florida dictaminó una sentencia que le ordena restituir al Estado Mexicano cerca de 2,400 millones de dólares desviados mediante una red de corrupción.

Temas


Corrupción
Detenciones
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Personajes


Genaro García Luna

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia