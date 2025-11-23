Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) dio señales a la justicia federal de que su objetivo en el Caso Colosio es llegar a Jorge Tello Peón, fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, preso en Estados Unidos.

El 8 de noviembre pasado, luego de 31 años de los hechos, Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado por la FGR como el presunto autor del segundo disparo contra Luis Donaldo Colosio, fue detenido por policías ministeriales en Tijuana, Baja California.

Aunque Sánchez Ortega decidió reservarse su derecho a declarar en la audiencia de declaración preparatoria celebrada un día después de su detención, los fiscales federales pidieron leer y dejar constancia de las 7 preguntas que habían preparado para el acusado, solicitud que aceptó el Juez de la causa.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Colosio revive: cae exagente del CISEN señalado como segundo tirador

De acuerdo con el acta levantada de esa audiencia, el interrogatorio de la FGR iba encaminado a que Sánchez confirmara que Tello pidió su liberación al delegado de la entonces PGR (Procuraduría General de la República) en Baja California, ya que la tarde del 23 de marzo de 1994 el ex agente fue detenido en Lomas Taurinas y trasladado a los separos de la dependencia en Tijuana.

Los fiscales también querían que el ex agente del Cisen corroborara que García Luna, entonces oficial del mismo órgano de inteligencia, estuvo en la delegación de la PGR en Tijuana, el día en que él se encontraba detenido en los separos.

La audiencia de declaración preparatoria inició a las 21:00 horas del domingo 9 de noviembre y concluyó el lunes a las 00:25 horas.

Por parte de la FGR, estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, Luis Fernando Guzmán Montes, y el titular de la Fiscalía del Caso Colosio, Abel Galván Gallardo, así como sus colaboradores Alberto Gómez García y Oswaldo Piedras Rosas.

TE PUEDE INTERESAR: Por Caso Colosio, abren juicio contra exagente del Cisen

El ex agente del Cisen únicamente manifestó sus datos generales, es decir, dijo haber nacido el 24 de abril de 1961 en El Rosario, Sinaloa; ser hijo de Antonio Sánchez Dura (finado) y Tomasa Ortega Molina; entender bien el castellano; profesar la región católica y tener su domicilio en la Colonia Villas de Baja California, en Tijuana.

También indicó ser jubilado, ganar 25 mil pesos mensuales y tener 3 dependientes económicos (su esposa y dos hijas), no ser afecto al consumo de cocaína, tomar bebidas embriagantes ocasionalmente cada mes, no tener antecedentes penales ni de trastornos mentales, no pertenecer a ningún grupo étnico y haber estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo detuvieron.

“No es mi deseo declarar y solicito la duplicidad del término constitucional para efecto de aportar pruebas o definir mi estrategia de defensa”, respondió, cuando le cuestionaron si rendiría su declaración preparatoria.

A pesar de lo anterior, el Fiscal Alberto Gómez dijo que quería hacerle unas preguntas, a lo que Sánchez replicó: “No es mi deseo contestar preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación y deseo guardar silencio”.

Ante la respuesta, el Ministerio Público pidió que le permitieran dejar asentados los cuestionamientos que el acusado no quiso responder.

TE PUEDE INTERESAR: Dan cinco años de prisión a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna

Las preguntas son las siguientes:

1. Usted, como elemento de Cisen en 1994, ¿de quién recibió la indicación para asistir al evento de Lomas Taurinas el 23 de marzo de dicha anualidad, donde estaría el entonces candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta?

2. Siendo un hecho notorio que el ingeniero Tello Peón en 1994 era titular del Cisen, usted en su declaración ministerial rendida en febrero de 1997 refirió que escuchó que dicho ingeniero habló con el delegado de la PGR en Baja California, para pedir su liberación ¿es cierto esto?

3. ¿Qué funciones tenía encomendadas para realizar en el evento proselitista el 23 de marzo de 1994 donde estaría el candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta?

4. ¿Cuántas de estas funciones realizó en dicho evento?

5. ¿Tenía alguna instrucción para interactuar con ello?

6. En el tiempo que estuvo detenido ¿en algún momento vio al ingeniero Genaro García Luna?

7. ¿Qué diga si cuando se encontraba detenido en la delegación de la PGR vio o se enteró que se encontraba en las instalaciones el ingeniero Genaro García Luna?