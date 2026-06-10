$!FGR procesa a excoordinador de penales por delincuencia organizada y peculado en red ligada a García Luna

De acuerdo con la información oficial, el imputado fue señalado como parte de una estructura presuntamente vinculada a un esquema de desvío de recursos públicos durante el periodo en que Genaro García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez de control a Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador general de Centros Federales de Readaptación Social entre 2013 y 2018, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado.

RELACIONAN A MOLINA DÍAZ CON RED DE DESVÍOS DE RECURSOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

La investigación de la Fiscalía lo relaciona con la presunta operación de una red que habría desviado recursos del erario mediante contratos simulados y el uso de empresas fachada, con un monto que supera los cinco mil millones de pesos.

Según la indagatoria, durante su gestión en el sistema penitenciario federal, Molina Díaz habría participado en la firma de contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales, los cuales habrían sido utilizados como parte del esquema de desvío de recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sostiene que dichos contratos habrían funcionado como mecanismos para la extracción de recursos públicos mediante estructuras financieras y empresariales simuladas.

DETENCIÓN DE MOLINA DÍAS OCURRIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASEGURAN MÁS DE 2 MIL DÓLARES

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante la detención, las autoridades reportaron que el imputado portaba identificaciones apócrifas con distintos nombres, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el operativo fueron asegurados 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA

El juez de control determinó la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria que estará a cargo de la FEMDO.

En un comunicado, la FGR informó: “En continuación con el proceso legal correspondiente, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante un juez de control a Antonio ‘N’, para obtener su vinculación a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado”.

El documento añadió: “En este caso, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó la labor ministerial que además permitió que se le impusiera la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria”.

La Fiscalía indicó también que, al momento de la detención, se le leyeron los derechos correspondientes conforme a la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención.